COMERCIOS: Documentación para el cálculo de la Tasa de Inspección y Control

La Municipalidad de General Paz informa que se encuentran disponibles los formularios para la presentación de documentación para el cálculo de la Tasa de Inspección y Control (antes conocida como Seguridad e Higiene), tanto para Responsables Inscriptos como para Monotributistas.

Lo encontrarán disponibles en nuestro sitio web, en la pestaña trámites. El plazo es hasta el viernes 6 de febrero.

Responsables Inscriptos: deberán completar el formulario en la web y adjuntar la Declaración Jurada anual de Ingresos Brutos del ejercicio 2025.

Monotributistas: deberán completar el formulario en la web y adjuntar la Constancia de Inscripción / Opción de ARCA (Ex AFIP).

Asimismo, en caso de no contar con la posibilidad de acceder mediante la web, podrán hacerlo vía mail, enviando la documentación pertinente al correo mentradas.gp@gmail.com. O consultar vía whatsapp al 2241 – 568150.