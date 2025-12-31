CHAU 2025: Natación despide el año

Gran año de mucho aprendizaje, tanto para los y las nadadoras, como para nosotros los profes. Les dejamos un resumen de los torneos en los que participamos en este 2025:

Liga regional de natación. 4 fechas

Torneo promocionales y escuela de FENADO (Federación Natación del Oeste), apertura y clausura

Torneo de primavera Atlantis Mar del Plata – FeNBAS (Federación de Natación de Buenos Aires Sur)

Encuentros internos y en otras piletas.

Posta americana en Ranchos, Argentino juniors, etc.

Aguas abiertas en Chascomús y San Pedro.

Juegos Bonaerenses.

Año de muchos viajes, que no serían posibles sin el accionar y el apoyo al deporte, que es un pilar fundamental del municipio de General Paz. Gracias al intendente Juan Manuel Álvarez, al Secretario de Deportes Juan Pablo Uribarri y el Director de Deportes de la Juventud, Nicolás Rey.

Tampoco serían posibles sin la ayuda de los padres, quienes crearon una Sub Comisión de Natación, gestionando bonos contribución, cantinas, etc. para poder solventarnos. Y crear indumentaria, generando sentido de pertenencia en las/ los jóvenes y adultos de nuestro distrito.

De parte de los profes agradecemos a toda persona que dio una mano, una palabra de aliento, lo que fuera, para que esto siga en pie, y funcionando.

¡EL 2026 NOS ESPERA! ¡Aguante Ranchos!!