CHASCOMÚS: Episodio en un campo rural involucra a cazadores y a un productor

Consultando con fuentes judiciales y accediendo a las actas de procedimiento e infracciones, El Titular pudo confirmar que el domingo 27 de julio, en horas de la mañana, tres hombres de 36, 22 y 21 años, con domicilios en Ranchos, partido de General Paz, y Chascomús, llegaron hasta un campo del partido de Chascomús a bordo de un remís, con cinco perros galgos. De acuerdo a lo relevado en el procedimiento, los cazadores no portaban armas.

Según consta en el informe policial, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Chascomús fue alertado por la Estación Comunal de General Belgrano sobre la posible presencia de personas cazando con galgos en zona rural. Al llegar al lugar, los efectivos observaron un automóvil detenido y entrevistaron a su único ocupante, un hombre de 62 años oriundo de Chascomús, quien manifestó ser remisero y haber trasladado a los cazadores al campo. También informó que su vehículo había sufrido una falla mecánica y había quedado varado.

El remisero advirtió a la policía que, minutos antes de la llegada del patrullero, un hombre a bordo de una camioneta se había detenido y lo había amenazado. Mientras relataba lo sucedido, el mismo hombre de 36 años, identificado luego como el productor del campo regresó al lugar, bajo de su vehículo y comenzó a golpear al remisero, siendo reducido rápidamente por el personal policial.

De acuerdo con el precario médico emitido por el Hospital Municipal de Chascomús, el conductor del remís presentó “lesión escoriativa en hemitórax izquierdo de aproximadamente 5 cm”.

Tras ser apartado del hombre, el productor intentó regresar al lugar portando un bidón de combustible y un cuchillo, aunque fue contenido por los efectivos intervinientes, quienes lograron que se retirara a su propiedad sin continuar con la agresión.

Posteriormente, una camioneta particular acudió al lugar y remolcó el vehículo averiado. Tanto el remisero, como los cazadores se retiraron del lugar sin mayores inconvenientes.

En relación con la presencia de los cazadores en el campo, se labraron las infracciones correspondientes por violación al Decreto Ley 10.081, relacionado con la caza furtiva y el ingreso indebido a propiedad privada, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal de Chascomús.

Recién este lunes 28, por la noche, el productor rural radicó la denuncia en la sede del C.P.R. de Chascomús, donde manifestó haber tenido un altercado con personas que habían ingresado a su propiedad para cazar con perros galgos. Según consta en su declaración, no existió denuncia previa por parte del productor al momento de los hechos, y en su presentación indicó que desea “estar tranquilo, que no ingresen más a su campo”, expresando además su intención de “llegar a una conciliación para evitar nuevos conflictos”. También refirió haber recibido amenazas por parte de los cazadores, aunque no se especificó la modalidad de las mismas en la denuncia.

