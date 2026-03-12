Carlos Bianco y Javier Gastón encabezaron el lanzamiento de una nueva carrera universitaria en Chascomús

El ministro de Gobierno bonaerense y el intendente local participaron de la presentación de la Licenciatura en Gestión Educativa que comenzará a dictarse este cuatrimestre en el Centro Universitario de la ciudad, en el marco del programa Puentes y con el respaldo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, visitó la ciudad de Chascomús para participar del lanzamiento de una nueva propuesta académica que se incorporará a la oferta educativa del Centro Universitario local en el marco del programa provincial Puentes.

Se trata de la Licenciatura en Gestión Educativa – Ciclo de Complementación Curricular, que comenzará a dictarse durante el presente cuatrimestre y estará a cargo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). La carrera se desarrollará en el Centro Universitario de Chascomús como parte de las iniciativas impulsadas por la Provincia para ampliar el acceso a la educación superior en distintos municipios bonaerenses.

Durante la jornada, Bianco recorrió las instalaciones y compartió el lanzamiento junto al intendente de Chascomús, Javier Gastón, y el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina, además de autoridades educativas y miembros de la comunidad académica local.

Javier Gastón y Carlos Bianco

A través de sus redes sociales, el ministro destacó la importancia de seguir ampliando la oferta universitaria en el interior de la provincia. “Nos llena de alegría hacer crecer las oportunidades para que las y los bonaerenses puedan estudiar carreras universitarias, vivan donde vivan”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios y las universidades públicas, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación superior en el territorio bonaerense.

Centro Universitario Chascomús

Bianco se desempeña como ministro de Gobierno de la Provincia y es uno de los principales colaboradores del gobernador Axel Kicillof. Entre sus funciones se encuentran la coordinación de políticas estratégicas, el seguimiento de la gestión provincial y el diálogo político con distintos actores institucionales.

