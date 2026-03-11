Identificaron restos de 12 personas hallados en ex centro clandestino de Córdoba

La Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de restos óseos encontrados en 2025 en el predio militar de La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura.

La Justicia Federal de Córdoba ha confirmado la identificación científica de los restos óseos de 12 personas, hallados durante excavaciones en 2025 en el predio militar de La Perla, ubicado en la localidad de Malagueño, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Estos restos fueron encontrados en el marco de investigaciones judiciales vinculadas a los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, bajo la conducción del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, fue el encargado de hacer pública esta información, que se difundió a través de un comunicado oficial. El documento señaló que el análisis genético y los trabajos de identificación fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Excavaciones en el ex centro clandestino La Perla

El hallazgo de estos restos se produjo en la zona conocida como «Loma del Torito», dentro de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el excentro clandestino de detención La Perla. El predio, que fue utilizado por el Tercer Cuerpo de Ejército bajo el comando del general Luciano Benjamín Menéndez, fue uno de los principales centros clandestinos de detención y tortura en el país durante la dictadura.

Según el comunicado, los análisis forenses de los restos hallados en 2025 han permitido avanzar en el esclarecimiento de las desapariciones forzadas de las víctimas de La Perla. “El resultado de este análisis es una contribución fundamental en la búsqueda de justicia, ya que contribuye a la identificación de los desaparecidos y al esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura”, explicaron desde el tribunal a Cadena 3.

Postales de las excavaciones.

Un centro de detención clave en la dictadura

El centro clandestino La Perla comenzó a operar en marzo de 1976, poco después del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Isabel Perón. Se estima que entre 2200 y 2500 personas fueron detenidas ilegalmente en este lugar, siendo la mayoría de ellas desaparecidas. Además, La Perla fue el centro más importante de la Zona 3, una de las cinco zonas militares en las que se había dividido el país bajo el régimen militar, encargada de operar en todo el norte del territorio nacional.

La operación de La Perla se extendió hasta finales de 1978, y su historia está marcada por las constantes violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de los detenidos. El análisis de los restos hallados en 2025 tiene como objetivo ayudar a identificar a las víctimas y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias de su desaparición.

Próximos pasos en la investigación

Desde el Juzgado Federal N°3 de Córdoba informaron que se brindarán mayores detalles sobre el caso en una futura comunicación oficial, una vez que finalicen los procedimientos técnicos y las notificaciones correspondientes. Esta es solo una de las varias investigaciones en curso que buscan dar respuesta a las víctimas de la dictadura y sus familias.

El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense ha sido clave en la identificación de personas desaparecidas durante la dictadura, y continúa desempeñando un papel central en el proceso de justicia en Argentina. La identificación de estos restos representa un avance en el largo camino hacia la verdad y la justicia para las víctimas de La Perla y otros centros clandestinos de detención en el país.

El hallazgo y la posterior identificación de estos restos refuerzan la necesidad de seguir investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, asegurando que las víctimas y sus familias puedan obtener respuestas, incluso más de 40 años después de los hechos.

