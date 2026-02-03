Brandsen: Hallan restos del prehistóricos “tigre diente de sable”

Un importante hallazgo paleontológico realizado por la sección Paleontología del Museo y Archivo Histórico de Brandsen confirmó la presencia de Smilodon populator, conocido como tigre dientes de sable, en el territorio local.

Así lo informó la Municipalidad de Brandsen, resaltando que de esta manera la localidad “ocupa un lugar destacado en el mapa paleontológico argentino”, pero sin especificar en qué contexto se produjo el hallazgo.

Las excavaciones permitieron identificar restos de cinco individuos, cuatro de ellos en una misma área, un hecho poco frecuente que ubica a Brandsen en un lugar relevante dentro del mapa paleontológico provincial y nacional.

Estos grandes felinos, que llegaron a pesar más de 400 kilos, habitaron la región hace miles de años y arribaron a Sudamérica tras la unión natural entre América del Norte y el Cono Sur.

Parte del material se encuentra en estudio en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, mientras que otros restos pueden visitarse en el Museo Frutos Ortiz, de lunes a viernes, de 9 a 13 h.

Un hallazgo que pone en valor el patrimonio histórico y científico de Brandsen.