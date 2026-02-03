Atlético Ranchos presentó al cuerpo técnico, con miras al torneo liguista

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Chascomunense de fútbol está a la vuelta de la esquina, y los equipos ya comienzan a preparase para lo que será un nuevo año de competencia.

En el caso del Club atlético Ranchos, inició la pretemporada en todas sus divisiones masculinas. La Primera y Reserva arrancó el pasado 27 de enero; mientras que este lunes 2 dio inicio la actividad para las categorías juveniles.

En este contexto, también se dio a conocer oficialmente los nombres de quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de dirigir y preparar físicamente a los jugadores.

En primera división, Cristian Torps estará al mando del conjunto mayor acompañado por Leo Roldán. Además, integrarán el cuerpo técnico: Nicolás Gómez (Preparación física); y Rubén Camargo y Cristian Micucci serán los Ayudantes de campo.

“La noticia que más nos alegra dar es que, quien formará parte de esta dirección técnica después de una satisfactoria recuperación, será Cristian Rodas, en su rol de entrenador de arqueros”, destacaron desde el Verdinegro.

En este sentido, es válido recordar Rodas sufrió un grave accidente en Ruta 215, y pudo finalmente regresar a su hogar, tras largos meses de recuperación, el pasado 23 de diciembre.

Continuando con la presentación de los cuerpos técnicos, el resto de las divisiones se conforman así:

Tercera división: Cristian Micucci

Cuarta división: Rodrigo Pérez

Quinta división: Santiago Martin

Sexta división: Facundo Evans

Séptima división: Miguel Sives

Info y Fotos: Prensa CAR