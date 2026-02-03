Descuentos de ANSES: cómo ahorrar hasta un 10% en supermercados y farmacias usando solo tu tarjeta de débito

En un contexto donde cada peso cuenta, miles de beneficiarios de la ANSES pueden acceder a una red de beneficios exclusiva para aliviar los gastos diarios. Conocé los detalles del programa de reintegros y los rubros incluidos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente su programa de beneficios para jubilados y pensionados, una herramienta financiera que permite recuperar una parte de lo gastado en consumos de primera necesidad.

No requiere inscripciones previas, solo se necesita utilizar la tarjeta de débito donde se percibe el haber mensual. Funciona mediante la modalidad de reintegro, lo que significa que el usuario paga el total de la compra y, a los pocos días, recibe la devolución del porcentaje correspondiente directamente en su cuenta bancaria.

Conocé la clave para que este beneficio no pase por alto y cómo identificar los locales adheridos según el barrio para maximizar el ahorro en febrero de 2026.

¿Cómo funciona el descuento del 10% para jubilados?



El beneficio consiste en un reintegro del 10% en todas las compras realizadas en los comercios que forman parte de la red de Beneficios ANSES.

Este descuento suele aplicarse de manera fija los lunes, aunque muchos comercios lo extienden a otros días de la semana según su propia promoción.

Puntos clave del programa de la ANSES:

Sin límite de transacciones: se puede usar tantas veces como se desee.

Tope de reintegro: existe un límite de hasta $1.000 por cada compra realizada.

Acreditación: el dinero se devuelve de forma automática en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?



Este alivio al bolsillo no es solo para jubilados. La lista de beneficiarios que pueden usar su tarjeta de débito para obtener el 10% incluye:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de Asignaciones Familiares.

Personas que cobran la Prestación por Desempleo o programas como Progresar.

Cómo pueden hacer los jubilados para ahorrar en sus compras.

Rubros incluidos en Beneficios ANSES



Si bien los supermercados y las farmacias son los rubros más consultados, la red de descuentos es mucho más amplia:

Artículos para el hogar y electrodomésticos.

Indumentaria y calzado.

Materiales de construcción y pinturerías.

Ópticas y librerías.

Cómo encontrar los comercios adheridos

Para saber dónde comprar y asegurarse el reintegro, se puede ingresar a la web oficial de ANSES, en la sección de «Beneficios».

Allí hay un buscador donde, ingresando la provincia y localidad, aparecerá el listado de negocios cercanos al domicilio.

