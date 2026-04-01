Ayelén Borda representó a la PBA en el Encuentro Federal de Mujeres para el Desarrollo

La iniciativa del Consejo Federal de Inversiones (CFI) reúne a funcionarias de todo el país, con el objetivo de poner en común experiencias de elaboración de políticas públicas destinadas a promover empresas, pymes y negocios liderados por mujeres.

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La provincia de Buenos Aires estuvo representada por la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Dra. Ayelén Borda, quien destacó la articulación entre la administración bonaerense y el CFI para acompañar a empresarias, emprendedoras y cooperativistas en los 135 municipios

Con líneas de financiamiento, capacitación y asesoramiento, desde la Asesoría General de Gobierno, aseguran que “continuamos impulsando la igualdad de oportunidades en el entramado productivo provincial”

El Encuentro Federal es impulsado por el CFI junto a gobiernos provinciales y Fondos de Garantía del país, gestando un espacio clave para compartir la realidad de las provincias y construir una agenda común.