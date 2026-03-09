Arrancó la temporada para el grupo Rancheros en Ciclismo

Desde hace más de dos años, un grupo de vecinos de nuestra ciudad se encuentra participando en distintas competencias ciclísticas, de la zona y un poco más alejadas.

publicidad

En este caso, la actividad que realiza este grupo, denominado Rancheros en Ciclismo, es la categoría Montain Bike, la cual tiene campeonatos anuales que se realizan en diversos circuitos como Gral. Belgrano, Brandsen, Chascomús, Lezama, Pila, Tandil, Córdoba, entre otras.

Damián Duran, Damián Andreoli, Silvio Almeida, Eduardo Salinas, Darío Almeida, Franco Cañete, Julio Petersen, Federico Bruno, Nicolás Brown y Pablo Ilarregui son los integrantes de este grupo, que el pasado fin de semana estuvo compitiendo en General Belgrano, en la primera fecha del Campeonato Bonaerense de XCO.

Este certamen, se trata de carreras en circuitos súper exigentes, y de mucha técnica, que cuenta con 5 fechas. Como decíamos, la primera se llevó adelante en General Belgrano; la 2ª será en Balcarce, la 3ª en Necochea, 4ª en Tandil, la 5ª a definir, y la 6ª nuevamente en Tandil.

Como próximo desafío ya tienen agendado el domingo 29 de marzo otra competencia, el campeonato de desafío MTB Chascomús.

En este caso, también es a cinco fechas, y se corre en distintas localidades de la zona, como Chascomús, Brandsen, Abasto, Castelli y Lezama.