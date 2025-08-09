Amplían becas para instituciones privadas y definen nuevos criterios de ingreso

La Secretaría de Educación de la Nación, actualizó los requisitos para acceder a las becas Progresar y confirmó la apertura de inscripciones en agosto. También podrán sumarse instituciones privadas bajo determinadas condiciones.

La medida busca garantizar el acceso a la educación en zonas donde no existe oferta estatal en determinados niveles o modalidades. Solo se aceptarán aquellas instituciones privadas que otorguen títulos oficiales.

Además, se introdujeron modificaciones en la evaluación socioeconómica para quienes deseen acceder a la línea “Progresar Trabajo”. A partir de ahora, se tendrán en cuenta únicamente los ingresos registrados del solicitante al momento de su inscripción. Esto incluye sueldos de empleados formales, ingresos de monotributistas y autónomos, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones contributivas o no contributivas.

Por otro lado, se excluyen del análisis económico las horas extra, las asignaciones por maternidad y el plus por zona desfavorable.

Calendario de inscripción

Las fechas establecidas para inscribirse en las distintas líneas del programa son:

-Del 4 de agosto al 1 de septiembre: Finalización de la educación obligatoria

-Del 18 de agosto al 5 de septiembre: Fomento de la Educación Superior

-Del 18 de agosto al 5 de septiembre: Línea Progresar Enfermería

Requisitos básicos para inscribirse:

-Contar con un usuario en la plataforma “Mi Argentina”

-Tener declarado un CBU o CVU a nombre del postulante

-Mantener actualizados los datos personales en ANSES

Esta nueva etapa del Progresar busca ampliar el acceso a la educación y facilitar la permanencia en los estudios, priorizando la inclusión social en un contexto económico desafiante.

(InfoGEI)Ac