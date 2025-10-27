AJEDREZ: Finalizó el Prix de la “Cuenca del Salado”

Este pasado sábado 25 se jugó en la ciudad de Las Flores la 5ta y última fecha del Prix Zonal de Ajedrez “Cuenca del Salado”. Ranchos participó con muy buenos resultados.

Con un total de 54 jugadores de la zona, se jugó a 7 rondas con 12 minutos por jugador, más 3 segundos por jugada. El mismo se dividió en tres categorías, sub 10, sub14 y libres, y las ciudades participantes fueron General Belgrano, Las Flores, Brandsen, San Miguel del Monte, Ranchos, y Azul como ciudad invitada.

Entre los alumnos de la Escuela Municipal participaron:

En la categoría sub10, Bautista Castro obtuvo 4,5 pts. y la segunda ubicación, mientras que Alejandro Kanía se quedó con la cuarta ubicación con 4 pts.

De la sub12, participó Alma Viceconte, que obtuvo 3 unidades, participando con los sub14, siendo en total en esa categoría, 20 jugadores.

En sub16, y en su primer torneo, Martin Astudillo logró 3 puntos.

En sub18 participaron Luciano Bernal y Guadalupe Zaniratto, que lograron 1,5 y 2 puntos respectivamente.

Mientras que, en Libres, Alejandro Taus, se ubicó en el tercer puesto, al lograr 4,5 puntos; y Hernán Díaz se posicionó en el cuarto puesto, al lograr 4 puntos.

Clasificacion al provincial

Con la finalización del Prix, quedaron confirmados los clasificados al Provincial que se jugará en Tigre en el mes de noviembre. Entre ellos Alejandro Kania (2do) y Bautista Castro (3ro) en la categoría sub10 posición anual. Alejandro Taus finalizó 2do en el año, a solo medio punto del montense Bruno Dalton, ambos también clasificados al provincial. Párrafo aparte para Guadalupe Zaniratto que culminó en el 2do puesto en la categoría sub18, pero que el provincial no cuenta con esta categoría.

“Quiero agradecer a la Dirección de Deportes por la ayuda constante, y a todos los alumnos y familia por el acompañamiento”, resalta el Profesor a cargo de la Escuela Municipal, Alejandro Taus