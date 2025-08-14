Advierten sobre riesgos en la calidad del servicio eléctrico de las cooperativas

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) manifestó su preocupación por el estado del servicio eléctrico que prestan la mayoría de las cooperativas bonaerenses. Señaló que menos del 19% cumple con la obligación de contratar un director técnico matriculado, requisito clave para asegurar la calidad del suministro.

El presidente del CIPBA, Jorge O. Castellano, explicó que este profesional debe ser ingeniero con especialidad acorde, inscripto en el Colegio, y tiene la responsabilidad de garantizar una tensión estable, minimizar cortes, planificar la expansión de la red y supervisar el mantenimiento. Además, debe presentar al OCEBA declaraciones juradas sobre la calidad del servicio, información que sirve para calcular y aplicar eventuales sanciones en beneficio de los usuarios afectados.

Según el Colegio, más del 80% de las cooperativas elude estas obligaciones, afectando la seguridad y calidad del servicio, y generando evasiones colegiales, tributarias y previsionales. Castellano advirtió que, aunque algunas cooperativas asignen el rol a ingenieros empleados, la independencia de criterio es esencial para garantizar decisiones técnicas libres de presiones internas, algo que un profesional contratado de forma independiente sí puede sostener.

La ausencia de este control externo —indicó— deja sin trazabilidad las decisiones técnicas, aumentando el riesgo de fallas graves que pongan en peligro a personas, bienes e instalaciones. También denunció prácticas irregulares, como contrataciones internas sin licitación y con sobreprecios, que no serían posibles bajo la supervisión de un ingeniero matriculado sujeto a la ética profesional.

El CIPBA remarcó que la figura del responsable técnico no es una simple formalidad, sino una garantía de transparencia, calidad y seguridad. Por ello, reclamó a cooperativas, intendentes y autoridades provinciales que exijan el cumplimiento de la normativa y fortalezcan los controles en el sector.

(InfoGEI)Ac