Chascomús: Se viene la Copa “Ildefonso Irulegui” con presencia de El Siasgo

Este fin de semana venidero, en la Asociación Rural de Chascomús (Av. Juan Manuel de Rosas s/n), se vivirán dos jornadas a puro pato.

publicidad

El sábado 16 y domingo 17 de agosto, desde las 10:30 hs se pondrá en juego la Copa “Ildefonso Irulegui”, de hasta 12 tantos de ventaja.

Participan El Siasgo AU Pulverizaciones, Barrancas La Colorada, Barrancas del Salado, Campo de Pato Chascomus Vicario, y su combinado con Subcomisión de Pato Balcarce.

El cotejo inaugural será entre los equipos de: Barrancas del Salado – Chascomús VS Barrancas La Colorada. Durante la tarde habrá una segunda ronda clasificatoria y los mejores equipos disputarán las finales por la Copa de Oro y Plata.

El Siasgo formará con Diego Tellechea, Tomás Barragán, Martín Chobadindegui y Facundo Machetti (C).

Fixture, horarios y formación de equipos: