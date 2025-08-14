Recomendaciones sanitarias para la prevención del pequeño escarabajo de las colmenas

El Senasa busca que los productores apícolas contribuyan a evitar el ingreso de esta plaga ausente en Argentina y presente en Brasil, Bolivia y Paraguay.

El Senasa resaltó la importancia de adoptar cuidados sanitarios preventivos en los apiarios de Argentina para resguardar la producción apícola y recordó la necesidad de que se le notifique de inmediato cualquier sospecha de presencia del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC).

En tal sentido, se mantiene la alerta sanitaria dispuesta en 2016 mediante la Resolución 302, para evitar el ingreso de esta plaga ausente en Argentina, debido al alto riesgo sanitario que implica su presencia en Brasil, Bolivia y Paraguay.

La introducción del PEC a nuestro país –que ocupa un rol preponderante en el mundo como exportador de miel— podría ocasionar graves daños productivos y comerciales a la cadena apícola.

Por este motivo, el Senasa recomienda:

No ingresar al país abejas, material apícola usado y/o frutas sin su certificación sanitaria.

abejas, material apícola usado y/o frutas sin su certificación sanitaria. Eliminar del apiario el material de desecho de las colmenas.

el material de desecho de las colmenas. Verificar la calidad y el estado del material de las colmenas de madera: tapar grietas y rajaduras que favorezcan la instalación del PEC.

del material de las colmenas de madera: tapar grietas y rajaduras que favorezcan la instalación del PEC. Tapar las aberturas que impliquen nuevas vías de ingreso de las abejas a la colmena: una sola piquera de entrada y salida de abejas.

las aberturas que impliquen nuevas vías de ingreso de las abejas a la colmena: una sola piquera de entrada y salida de abejas. Revisar el interior del alimentador interno en la cámara de cría (si lo hubiera) y el espacio entre éste y el costado de la cámara.

el interior del alimentador interno en la cámara de cría (si lo hubiera) y el espacio entre éste y el costado de la cámara. Evitar dejar cuerpos de colmena (alzas, medias alzas) vacíos cuando la colmena no los necesita (manejar adecuadamente los espacios internos) para que las abejas tengan un adecuado control y uso de los espacios internos.

dejar cuerpos de colmena (alzas, medias alzas) vacíos cuando la colmena no los necesita (manejar adecuadamente los espacios internos) para que las abejas tengan un adecuado control y uso de los espacios internos. Ubicar las colmenas al sol, si es posible, y mantener corta la vegetación dentro del apiario.

las colmenas al sol, si es posible, y mantener corta la vegetación dentro del apiario. Conservar las colmenas fuertes, bien nutridas y pobladas.

las colmenas fuertes, bien nutridas y pobladas. Atender al manejo sanitario: controlar otras plagas para que no debiliten a la colmena.

Traslados

El movimiento de colmenas y de material apícola vivo (MAV) hacia zonas de cultivo deben estar amparados por el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) según lo normado en la Resolución 278/2013.

El DT-e es necesario para el movimiento de colmenas, núcleos, paquetes de abejas, celdas reales y reinas, tanto desde como hacia los apiarios de crianza, y avala los movimientos indicando su trazabilidad: de dónde sale (origen) y hacia dónde se dirigen (destino). En caso de ingreso del PEC, el traslado de material apícola vivo sin DT-e promoverá su rápida dispersión.

Notificación

Ante la sospecha de la presencia de PEC, la notificación inmediata al Senasa permitirá un accionar rápido y eficiente:

Se debe recolectar ejemplares sospechosos en un frasco con alcohol y llevarlo a la oficina del Senasa más cercana.

Se recomienda no mover las colmenas hasta obtener un diagnóstico definitivo.

La notificación se puede realizar a través de WhatsApp al (11) 5700 5704, al correo electrónico notificaciones@senasa.gob.ar, en el apartado Avisa al Senasa; de manera presencial o telefónica, en la oficina del organismo más cercana y por el formulario N° 6144 de Sospecha de PEC, disponible en la aplicación telefónica SIG APP Formularios.