Acompañantes Terapéuticos: “El uso de tokens garantiza transparencia y seguridad”

IOMA puso en marcha la modalidad de validación de prestaciones a través de tokens para Acompañantes Terapéuticos (AT).

IOMA puso en marcha el 4 de julio la modalidad de validación de prestaciones a través de tokens para Acompañantes Terapéuticos (AT), obteniendo resultados positivos en sus primeras dos semanas. Esta iniciativa demuestra su efectividad al agilizar el proceso de validación, reafirmando así el compromiso de la obra social con la modernización del acceso a los servicios de salud y la optimización de recursos.

Otra buena noticia es que, a partir de agosto de 2025, los Acompañantes Terapéuticos (AT) tendrán un incremento del 50% en el valor de la hora de prestación, lo que mejorará notablemente su situación económica. El pago de honorarios, que en julio fluctuó entre $350.000 y $850.000, pasará a un promedio de entre $525.000 y $1.275.000.

La implementación del sistema de tokens se basa en el modelo que IOMA utiliza desde 2022, a través de su APP IOMA Digital y su página web, para diversos servicios ofrecidos por los prestadores. El uso de tokens es cotidiano para las personas afiliadas. Lo emplean las personas afiliadas de todos los grupos etarios con y sin discapacidad. De enero a la fecha, se han registrado más de un millón de tokens por mes lo que hace que este sistema para la dispensación de medicamentos, consultas médicas; atención en policonsultorios y otros servicios prestados, sea de uso cotidiano.

Afiliados con discapacidad No 114 (23.65%) Si 368 (76.35%)

Esta exigencia de token para la validación AT, que es obligatoria a partir de agosto de 2025, se enmarca en que IOMA avanza desde 2019 de manera decidida en la modernización y mejora de la calidad de sus servicios, reconociendo la necesidad de adaptarse a los estándares actuales que exige cualquier sistema de salud. Mediante caminos digitales accesibles y asesoramiento constante, tanto las personas afiliadas como los prestadores, en este caso las y los AT, pueden gestionar la validación de manera rápida y sencilla pudiendo llevar el control de sus gestiones administrativas.

La validación prestacional mediante token para AT, implementada en julio como prueba, simplifica los trámites tanto para los beneficiarios de la cobertura como para los prestadores de servicios. Aunque será obligatorio a partir de agosto, ya se han emitido más de 500 tokens hasta la fecha. Los datos revelan que los prestadores no enfrentan dificultades para utilizar estos tokens en diversos entornos, como domicilios o escuelas y la validación por token de la prestación es dada por personas con y sin discapacidad; desde menores de 18 años hasta mayores de 60.

En este particular punto de accesibilidad al token, y derribando la percepción de que las personas mayores, aquellas con discapacidad o que enfrentan problemas de salud mental no utilizan dispositivos electrónicos o no comprenden el funcionamiento del token, es importante destacar datos que desmienten este prejuicio. La familiarización con plataformas digitales, promovida por IOMA en este caso, ha permitido una transición ágil hacia este sistema de validación. Los datos muestran que el 34% de los usuarios son menores de 18 años y un 12% son mayores de 60, evidenciando la diversidad de la población beneficiada. (Ver recuadro)

Menores de 18 años 165 (34.23%) 18 a 29 años 67 (13.9%). 30 a 44 años 51 (10%). 45 a 59 años 54 (11.2%). 60 a 75 años 62 (12.86%). Mayores 75 años 83 (17.22%)

Este nuevo enfoque no solo transforma la gestión de las prestaciones, sino que también garantiza un acceso seguro y optimizado, maximizando el uso de los recursos disponibles.

La implementación del sistema de validación mediante token es un paso adelante en la modernización de IOMA, reafirmando el compromiso de la obra social de ofrecer un servicio de calidad que se adapte a las necesidades actuales.

Este proceso de modernización responde a la exigencia de ofrecer atención de calidad a sus afiliadas/os. Y, para que esto suceda, se debe ser muy responsable en el uso que se hace ya que son recursos para el bienestar de todos, por lo que es necesario poner el énfasis en la administración y control de esos recursos disponibles que son finitos. En un contexto de enormes dificultades económicas y la única forma para lograr una obra social eficiente donde los recursos alcancen para financiar las prestaciones de salud de todos los afiliados y afiliadas es una gestión eficiente y eficaz de esos recursos que provienen de sus afiliada/os.

Por eso es importante garantizar que cada recurso económico, cada peso sea utilizado de la manera más equitativa posible entre quienes son afiliadas y afiliados del IOMA, porque la obra social debe proteger el principio de solidaridad, a la vez que debe asegurar que todas las personas tengan acceso a la atención de su salud, independientemente de su contribución financiera. Seguir profundizando y trabajando en las modificaciones digitales y de administración necesarias le permite a IOMA asegurar un sistema más robusto y sostenible donde su universo afiliatorio tenga la seguridad de estar acompañados y cuidados. Porque el único compromiso de gestión que tiene IOMA es el que prioriza el bien común y el derecho a la salud.

