Todo listo para el Torneo Centenario del Club de Pelota Chascomús

Se realizó la inscripción, y serán 24 parejas las que tomen parte del torneo Centenario organizado por la Liga Regional. Entre los inscriptos, se encuentran rancheros.

Conformarán esta competencia, seis parejas en la categoría Suma 13, seis parejas en Suma 11 o más y doce parejas en Suma 9 o más.

«En las tres categorías se juega de la misma manera, todos juegan en zona de tres parejas y dos partidos asegurados», aclaran desde la organización, especificando que «en suma 13 y suma 11, luego de la etapa zonal clasifican a semi final el ganador y segundo de cada zona. Mientras que en suma 9 o más luego de la etapa zonal clasifican a cuartos de final los ganadores y segundos de cada zona».

El Torneo se desarrollará del miércoles 8, al domingo 12 de octubre.

En imágenes las zonas de cada categoría