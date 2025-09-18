Todo listo para el Festival de Diversidad 2025

El 27 de septiembre será la 3ª edición del Festival de la Diversidad en General Paz.
Nuevamente será el camino de Circunvalación de la Laguna de Ranchos, el escenario en donde tendrá lugar este espectáculo repleto de música, feria, arte, colores y actividades para todas las edades.
A partir de las 12 horas, se podrá disfrutar de manera gratuita de artistas locales e invitados especiales, Feria de Artesanías y Emprendedores, y Patio de Comidas.
Actuarán Tita Print, Demi Pehr, Las Pibas, Folklore Amor, DJ La Martha, Entre Casa Folk, Valentina Telechea, Soy De Mi Tierra, y Guardia de los Ranchos.
Organiza Dirección de Género y Diversidad Sexual – Municipalidad de General Paz. Auspicia Instituto Cultural – Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
