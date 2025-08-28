Sube el recargo en la factura de gas para sostener el régimen de Zona Fría

El Gobierno aplicó un ajuste que impactará en usuarios residenciales y empresas, con el fin de reforzar el financiamiento del régimen de Zona Fría.

El Gobierno nacional implementó un ajuste en la factura de gas que impactará tanto a usuarios residenciales como a empresas, con el objetivo de financiar el régimen de Zona Fría. La medida se formalizó a través de la Resolución 1253/2025 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

El nuevo recargo sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se aplica a cada metro cúbico equivalente a 9300 kilocalorías que ingrese al sistema de ductos en todo el país e incluye los volúmenes utilizados en autoconsumo.

El aumento se trasladará a las facturas de los usuarios afectados, mientras que las distribuidoras y subdistribuidoras de gas no obtendrán ganancias ni sufrirán pérdidas por la aplicación de este cargo. Las comercializadoras deberán reflejar el recargo de manera exacta sobre el precio del gas adquirido en el PIST.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de contar con fondos adicionales para sostener el régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Este ajuste se produce en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional y del proceso de reestructuración de los subsidios a la energía, que busca focalizar los apoyos únicamente en los usuarios que realmente los necesitan.

Las disposiciones de la resolución serán efectivas a partir del momento en que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publique los procedimientos especiales para la facturación de este recargo en el Boletín Oficial.

Infocielo