Roban dos bicicletas: Recuperan una, e identifican a ambos autores

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA

Se informa a los Medios Locales, que en el día de ayer (27/08/2025) en horas de la tarde se produjeron dos sustracciones de bicicletas, que se hallaban en vía pública, la primera de ellas fue sustraída del establecimiento Educativo Sagrado Corazón y del seguimiento de Cámaras de Monitoreo, se establece que el autor, resulta ser una persona masculina, de una edad casi septuagenaria, que ya con anterioridad había resultado aprehendido por un Hurto de similares características, no logrando al momento el recupero del rodado sustraído, pese a estar identificado el autor del delito.

En el segundo hecho, se logra recuperar la bicicleta rápidamente, estableciéndose que uno de los autores materiales, residiría actualmente en la localidad de Guernica, pero con anterioridad había residido en esta localidad de Ranchos.

El mismo, también fue identificado, y será puesto a disposición de la Justicia, contando en su haber con varias causas judiciales por los Delitos de Robos/Hurtos.

Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.