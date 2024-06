Senadora PRO repudió la eliminación de la repitencia en escuelas secundarias: “Compromete la formación”

La senadora bonaerense del PRO y presidenta de la comisión de Educación, Aldana Ahumada, mediante un proyecto de declaración salió a repudiar la decisión del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires de avanzar con la eliminación de la repitencia en el nivel secundario.

En su iniciativa, la primera en ingresar en la Legislatura bonaerense, la legisladora del PRO deja en claro su «más absoluto repudio y preocupación» por la medida impulsada por el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, que redundaría en una disminución del nivel educativo de los estudiantes.

«Cabe destacar que la repitencia actúa como un mecanismo que asegura la adquisición de conocimientos y competencias básicas, por tanto, eliminarla podría disminuir el nivel educativo y comprometer la formación académica de los estudiantes», destaca Ahumada en los fundamentos del proyecto.

Según lo resuelto del Consejo General de Cultura y Educación bonaerense, la aprobación ya no será por año, sino por materia, lo que implica que los estudiantes secundarios no deberán recursar las asignaturas aprobadas, pero sí «intensificar» los saberes de aquellas que no logró superar.

«Dicha medida claramente desincentiva el esfuerzo y la dedicación, debido a que los estudiantes secundarios no enfrentarían consecuencias significativas en caso de no aprobar ciertas materias», refuerza la propuesta de Ahumada, que fue acompañada por sus compañeros de bancada.

En ese sentido, de acuerdo a la resolución del Consejo General de Cultura y Educación bonaerense se podrán intensificar hasta cuatro materias pendientes, pero a partir de la quinta, junto con un Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas se definirá cuáles son las cuatro que se intensifican y cuáles se recursan.

«La decisión adoptada de promoción automática promueve y tiende a la formación de estudiantes que avanzan sin estar completamente preparados para los desafíos académicos y profesionales futuros», destaca la iniciativa ingresada a la Cámara alta por Ahumada.

Además, la propuesta de repudio pondera que es llamativo que dicha decisión «no haya sido suficientemente consultada con todos los actores educativos, incluyendo expertos en educación, padres y docentes, quienes son fundamentales al momento de evaluar la viabilidad de los cambios».