Comunicamos que se suspende el Rally de Castelli, que estaba programado para el próximo fin de semana. El motivo es el mal estado de los caminos luego de las intensas lluvias caída en los últimos días.

La decisión fue tomada por el gobierno local en el transcurso de la mañana de este miércoles, como también la imposibilidad de postergar la competencia siete días, ya que el próximo fin de semana se festeja el aniversario de la ciudad y hay eventos programados tanto para el sábado, como para el domingo, en zonas donde estaba previsto que transite la carrera, como la Estancia “La California”.

Tras la imposibilidad de disputar esta competencia, comunicamos que la próxima cita de la categoría será los días 19, 20 y 21 de septiembre en la ciudad de Arrecifes. También se está evaluando la manera de recuperar la fecha perdida.

Rally Mar y Sierras Oficial