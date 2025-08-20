Atención: desvío del tránsito pesado y autobuses sobre el puente Samborombón

A partir del 25 de agosto, y durante 6 días corridos, se ejecutará un desvío del tránsito pesado y de autobuses.

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que -a partir del lunes 25 de agosto y durante 6 días corridos- se producirá un desvío del tránsito pesado y autobuses sobre el puente Samborombón, en la Ruta Provincial Nº 29.

En este sentido, se implementará un corte parcial de calzada, habilitándose el paso alternado únicamente para el tránsito liviano. El tránsito pesado permanecerá desviado en su totalidad, excepto la línea de colectivo local que une las localidades de Jeppener y Brandsen y la línea de micro larga distancia con recorrido La Plata – Gral. Belgrano, las cuales conservarán su recorrido habitual.

Esta modalidad busca preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención.

A continuación, se indican los recorridos y desvíos previstos según procedencia:

Ruta Provincial N°210 (desde A. Korn hacia Ruta Provincial N°29):

Se implementará un desvío total del tránsito pesado que tenga como destino la Ruta Provincial N°29, impidiéndose su ingreso al sector intervenido. Como alternativa de desvío, los vehículos pesados podrán continuar hasta San Miguel del Monte y empalmar con la Ruta Provincial N°41, desde donde podrán reencauzar su trayecto hacia los destinos previstos (Gral. Belgrano, Ranchos o Jeppener)



Ruta Provincial N°215 (desde La Plata hacia Ruta Provincial N°29):

Se dispondrá un desvío de tránsito pesado con destino Ruta Provincial N°29. Como ruta alternativa para el tránsito desviado, se propone la siguiente opción: continuar hacia San Miguel del Monte y empalmar con la Ruta Provincial N°41, desde donde se podrá retomar el recorrido con destino a la Ruta Provincial N°29.

Ruta Provincial N°29 (desde Ranchos hacia Brandsen):

Desvío de tránsito pesado por Ruta N°29 hasta Gral. Belgrano empalme con Ruta N°41 a San Miguel del Monte. Se permitirá la circulación en sentido hacia Brandsen, exclusivamente para vehículos livianos.

Ruta Provincial N°29 (desde Jeppener hacia Brandsen):

Desvío de tránsito pesado por Ruta N°29 hasta Gral. Belgrano empalme con Ruta N°41 a San Miguel del Monte. Se permitirá la circulación en sentido hacia Brandsen, exclusivamente para vehículos livianos y colectivos autorizados.

Zona del Polo Industrial y Feria Ganadera de Brandsen:

Desvío del tránsito pesado por Ruta Provincial N°215, con empalme a la Ruta Provincial N°41 a San Miguel del Monte. Se permitirá la circulación de vehículos livianos. Se permitirá la circulación en sentido hacia Brandsen, exclusivamente para vehículos livianos y colectivos autorizados.

Ruta Provincial N°29 (desde Gral. Belgrano hacia Brandsen):

Retorno de tránsito pesado por Ruta N°29 hasta Gral. Belgrano empalme con Ruta N°41 a San Miguel del Monte. Se permitirá la circulación en sentido hacia Brandsen, exclusivamente para vehículos livianos y colectivos autorizados.

El desvío propuesto tiene como finalidad descongestionar la zona intervenida, garantizando condiciones de seguridad operativa tanto para el personal como para los usuarios de la vía. Se canalizará el tránsito pesado y líneas de transporte de pasajeros hacia rutas alternativas, mientras que se mantendrá la circulación de tránsito liviano.