Recuperan en Ranchos un auto robado en General Belgrano

Un Fiat Cronos que había sido robado el martes por la tarde en el barrio Burgueño de General Belgrano fue recuperado por personal policial de General Paz, en la localidad de Ranchos.

El hecho ocurrió pasadas las 19.30 hs, cuando un vecino de Belgrano denunció el robo del vehículo, y por lo que se supo extraoficialmente, fue golpeado por quienes cometieron el ilícito.

Personal del Destacamento de Villanueva encontró el vehículo sobre Ruta 29, km 55 aproximadamente, a unos metros de la banquina, y muy próximo al alambrado de un campo.

Según informó FM Río, “se conoció que efectivos de la Policía Comunal de Ranchos montaron un operativo cerrojo en distintos accesos a la ciudad, pudiendo hallar el automóvil en un camino rural de la zona, logrando así su recuperación”.

Parte Policial

Esta Estación de Policía de Seguridad Comunal General Belgrano informa que en el día de ayer alrededor de las 19:30 horas, se toma conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en calle 55 de esta ciudad, donde tres individuos, se presentan en la casa del denunciante preguntando a un familiar si se encontraba el denunciante llamándolo por su nombre, que cuando el mismo sale a la puerta de la casa comienza un forcejeo donde le sustraen las llave de su vehículo para luego llevárselo siendo el mismo un Fiat modelo Cronos de color gris oscuro antes de retirarse los malvivientes del lugar le hacen alusión a una circunstancia particular del denunciante que es materia de investigación pero que deja en evidencia un conocimiento previo de la victima. Tras haber certificado a través de las cámaras municipales de esta ciudad que el vehículo toma por ruta provincial 29 hacia la localidad de Brandsen, se implementó operativo cerrojo. En la mañana de hoy, y continuando con el rastrillaje, personal del Destacamento Policial de Villanueva, encuentra abandonado el rodado sustraído a pocos metros de la ruta 29 entre Villanueva y Ranchos. Se labran actuaciones de rigor y se continúa realizando tareas investigativas en virtud a información de interés que se obtuvo.



Fuente: FM Río 104.3