MI PRIMER VOTO: Los candidatos mantendrán una charla con estudiantes secundarios

En el marco del Programa «Mi Primer Voto», este jueves a las 15 horas, los alumnos de nivel secundario mantendrán una charla con los candidatos de los diferentes Partidos Políticos del Partido de General Paz.

La propuesta está destinada a los y las estudiantes de 4º, 5º y 6º año de todas las escuelas y turnos de Ranchos.

El encuentro se centralizará en la Secundaria Nº 2 “Genaro Pérsico”, pero están invitadas las Escuelas Secundarias Nº 5, Agraria y Sagrado Corazón.

En General Paz son tres los partidos políticos que se presentarán a las Elecciones Legislativas del Próximo 7 de septiembre, y tendrán sus representantes en esta charla debate.

Por Fuerza Patria asistirán los dos primeros candidatos a Concejales, Roberto “Tito” Urban y Ana Clara Álvarez; y la candidata a Consejera escolar Verónica Arenas.

Por Defensa Comunal asistirán los tres primeros candidatos al Concejo Deliberante: Gisele “Gigi” Saavedra, Alejo Zapato y Soledad Quintana.

Finalmente, por la Libertad Avanza, por el momento sólo se ha confirmado el candidato a Concejal en primer lugar, Eduardo Telechea, y el candidato en tercer lugar, Cristian Dobaño. Además, la candidata a Consejera, Liliana «Laly» Gonnet.

Esta propuesta se repetirá en las localidades de Loma Verde y Villanueva, con fecha a confirmar.

