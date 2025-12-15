Privatización de Tecnópolis: el Gobierno Nacional quiere concesionarlo por 25 años

El Gobierno Nacional abrió la licitación para concesionar Tecnópolis, el famoso predio ferial ubicado en Villa Martelli.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), abrió un concurso público para concesionar el predio de Tecnópolis. Se trata de un terreno de más de 500 mil metros cuadrados ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López, sobre la General Paz.

“ El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos “, anunció el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ayer. Este lunes la iniciativa quedó oficializada en la Resolución 98/2025 de la AABE con todos los detalles del trámite y del predio a concesionar.

De ahí se desprende que la administración libertaria pretende cobrar un canon de concesión mensual de menos 611 millones de pesos. También quedó estipulado que el traspaso hacia una empresa privada será por 300 meses con posibilidad de prórroga por 12 meses.

Actualmente, Tecnópolis está bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura y funciona como parque cultural, científico y tecnológico. El predio tiene poco más de 509 mil metros cuadrados de superficie, todos los servicios y una ubicación privilegiada sobre la avenida General Paz. Según cifras oficiales, solo en vacaciones de invierno Tecnópolis recibió a más de 500 mil personas y generó más de 324 millones de pesos en concepto de concesión de espacios a privados.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Estadio del Bicentenario que tiene capacidad para 11 mil personas y que puede usarse para eventos deportivos y artísticos. También tiene 9 pabellones temáticos de entre 1200 y 2000 metros cuadrados y unas 40 hectáreas de áreas verdes y de circulación.

