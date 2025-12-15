Las compras de argentinos al exterior trepan casi 300% en el año y ya totalizan US$694 millones

El ingreso de bienes al país por vía courier ronda los US$100 millones mensuales.
Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier continúan rompiendo récords acumulando un alza cercana al 300% en el 2025 y totalizando pagos por US$694 millones, según estimó la consultora Analytica.
El reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas reflejó que el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre “es un 292,1% más que durante el mismo período del año pasado”.
El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y en octubre pasado aumentó 289,9% respecto al mismo mes de 2024 al registrar operaciones por un total de US$92 millones.
Desde Analytica remarcaron que "desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó alrededor de los US$100 millones mensuales, aunque la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista".
Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Requisitos para las compras
- El servicio “puerta a puerta” y los “pequeños envíos” no pueden superar los 50 kilos.
- El valor máximo para cada envío es de US$3.000.
- No hay tope de envíos por courier.
- Los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.
- Hasta US$400 no se abonan los derechos de importación y tasa de estadística. Sí debe pagarse el IVA.
- Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Solo en los casos en que el envío sea por Correo Argentino.