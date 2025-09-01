Podio para Sergio Fredes, en el Gran Premio Ciudad de Luján

Un éxito rotundo fue la 4ª Edición del Gran Premio Ciudad de Luján «Copa Los Metaleros», con un total de 705 ciclistas participando.
El ciclista ranchero, Sergio Fredes fue parte de esta competencia, y logró ubicarse en el tercer lugar del podio, detrás de Sebastián Tolosa y Agustín Frayse.
En la prueba central se vivió a pleno. 160 hombres fueron de la partida para recorrer 120 minutos de competencia, donde los equipos buscaban poner a sus hombres en fuga, pero se presagiaba que la definición se realizaría en sprint masivo. El equipo Bicletas Sunpeed-Pueblos y Campos trabajó para llevar a su sprinter Sebastián Tolosa a quedarse con esta 4ª Edición del GP. Ciudad de Lujan «Copa Los Metaleros».
Así fueron los resultados:
Elite -Sub 23 y Junior
1° Sebastian Tolosa Biciletas Sunpeed- Pueblos y Campos
2° Agustín Frayse Aspen
3° Sergio Fredes SAT
4° Tomás Cuevas Camaras Colla
5° Facundo Bazzi La Plata
Junior
1° Bautista Nichea San Nicolás
2° Ezequiel Eizmendi Lobos
3° Ramiro Migueles Lomas de Zamora
Damas Elite
1° Valentina Luna Lobos
2° Marina Arce Chivilcoy
3° Agustina Fernandez Olivos
4° Sofia Martelli Vicente Lopez
5° Mercedes Fadiga Gral. Belgrano
Damas Mayores
1° Barbara Frisch City Bike Miami
2° Nancy Torres Saladillo
3° Maria Ofelia Rios Junin
Elite II – Master A
1° Miguel Montes Bicicletas Laser
2° Nahuel Romero Club Ciclista Unidos Pergamino
3° Agustin Basualdo Vanguardia
4° Said Manzur Castelli
5° Cristian Monzon Vanguardia
Menores
1° Nahuel Romero Club Ciclista Unidos Pergamino
2° Lucas Jaime Ayacucho
3° Fantino Giuliani San Pedro
Master B
1° Diego Torres Arrecifes (Futura)
2° Lucas Molinari Arrecifes
3° Guido Copello Gral. Belgrano
4° Gonzalo Trotta La Plata (Futura)
5° Lazaro Villarruel San Pedro (Raleigh)
Master C
1° José Tiberi 25 de Mayo
2° Gustavo Villarruel Bicipartes Alvarez
3° Miguel Mellino Monte Grande
4° Alejabdro Ramundo Adrogue (Bicicletas Rosa)
5° Mario Puyo La Plata
Master D
1° Nestor Varela Arrecifes -Transporte Ruli
2° Adrian Garcíua Venado Tuerto
3° Juan C. Funes Saladillo
4° Miguel Macchi Cap. Sarmiento
5° Gustavo Alborzen Banfield
Master
1° Miguel Macchi Cap. Sarmiento
2° Hector Geraci Ciudad Madero
3° Hector Larghero Lomas de Zamora
Promocionales
1° Adrian Mendoza Colon (Indumentaria Monica y Tito)
2° Javier Gomez Tapalqué
3° Jesus Leguizamón Salto (Hidrauklica Calvo)
4° Adolfo Otero Cap. Sarmiento (Indumentaria Monica y Tito)
5° Alfredo Quipildor Salto (Hidrauklica Calvo)
6° Joaquin Muñoz San A. de Giles
7° Federico Mendoza Colon (Indumentaria Monica y Tito)
INFORMACIÓN Y FOTOS: José Luis Achetta