Excelente torneo para Alejandro Taus, en Mar del Plata

La 12ª edición del Torneo IRT Sub 2250 “Alejandro Judewicz”, de ajedrez, se disputó este fin de semana, en instalaciones del Hotel Garden, en la ciudad de Mar del Plata. Allí estuvo participando el ajedrecista ranchero, Alejandro Taus.

Entre el viernes 29 y el domingo 31 de agosto se realizó este encuentro que contó con la participación de un centenar de personas, jugando a 7 rondas, a 1 hora por jugador, más 30 segundos por movida.

“Yo logré dos victorias y 5 empates, quedando invicto, y en el puesto 17 entre 100 jugadores”, cuenta Alejandro.

Este clásico marplatense rinde homenaje a quien fuera un gran ajedrecista local, profesor y arquitecto, un verdadero apasionado del juego ciencia; y congregó a ajedrecistas de varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, e incluso de otras provincias.

Además, por primera vez jugaron dos maestros internacionales que le dieron mayor prestancia al torneo, que quedó en manos del local, Franco Quesada, con 7 puntos.

Foto: Mariano Loiterstein