Marcelo Lois: “El acuerdo local tienen total respaldo del comité”

En la noche de ayer se dio a conocer la lista de candidatos a las Elecciones Legislativas del 7 de septiembre, del espacio político que, solo a nivel local, reúne a La Libertad Avanza con la Unión Cívica Radical.

En tal sentido, y teniendo en cuenta que no existe un acuerdo a nivel provincial entre estas fuerzas políticas; y que la alianza se produjo posteriormente a la fecha límite impuesta por la junta Electoral, que marcaba el 9 de julio como última instancia para oficializar los acuerdos, consultamos al presidente del Comité de la UCR, Lic. Marcelo Lois, al respecto:

M.D: La Libertad Avanza dio a conocer la nómina, en donde están incluidos, no solo personas reconocidas como radicales, sino también incluyen el logo de la UCR sin haber una alianza oficial. Ante esta situación, ¿qué posicionamiento toma el partido? ¿Eso infiere que esas personas actúan de manera particular, y no con el aval del partido?

M. Lois: Tanto los candidatos, como el acuerdo local, tienen total respaldo del comité y de la mayoría de los afiliados, estando en un todo de acuerdo con la reglamentación a la cual tuvimos acceso.

MD: ¿Desde provincia han recibido alguna directiva o mensaje?

M. Lois: No recibimos nada por el momento. Si existe otra reglamentación que contradiga nuestra postura, realmente no nos llegó por el momento.

MD: Y en caso de que la hubiera, ¿cuál será la respuesta o actitud que tome la UCR General Paz?

M. Lois: Seguiremos con este acuerdo respaldado por la mayoría, y tomaremos las medidas necesarias para cumplir con la reglamentación que se nos notifique si así sucede.

Dentro de la lista presentada por La Libertad Avanza- UCR, figuran los nombres de Cristian Dobaño, Nadia Da Silva, Erika Volmer y Gastón Padrón quienes son integrantes del cuadro de autoridades de la UCR, y al que se le suma Yago León Chapa, quien es el 2º vocal titular de la Juventud radical.

La nómina de candidatos para las Elecciones Legislativas, es la siguiente:

Concejales Titulares:

Telechea Eduardo Constantino Daiana Dobaño Cristian Volmer Erika Jaime Guillermo Da Silva Nadia

Concejales Suplentes:

Sabatié Miguel Gómez Mirian Padrón Gastón Espósito Mabel Piedra Oscar Novelino María

Consejeros Escolares Titulares:

Gonnet Liliana Quintana Adrián

Consejeros Escolares Suplentes:

Camargo Carina Chapa Yago