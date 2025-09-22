Mar del Plata: Natación Ranchos participó del Torneo Primavera Atlantis

El equipo de natación Promo viajó a Mar del Plata para participar del Torneo de Primavera Atlantis, el cual contó con una convocatoria de más de 600 nadadores y nadadoras de unos 20 clubes, aproximadamente.

“Recordamos que es nuestro primer año como equipo afiliados a una federación FENADO. No fuimos en busca de tiempos ni resultados, solo buscamos crecimiento en equipo y la experiencia de competir en una pileta olímpica, tan emblemática de nuestro país por primera vez”, explican los responsables de la disciplina dependiente de la Secretaría de Deportes Municipal.

“De parte de los profes queremos agradecerles a los pibes por bancarse las dos jornadas, felicitarlos por enfrentar y superar sus miedos el primer día, terminando la segunda jornada con una sonrisa llena de cansancio”, agregan

Por otro lado, “agradecemos a las familias por acompañar, al pie del cañón, para poder cumplir objetivos entre todos. Y a la Municipalidad de General Paz y al Intendente Juan Manuel Álvarez por acompañar y apoyar este viaje, como tantos otros. Muchas gracias”, cierran los profes.

PH: IG Natación Ranchos