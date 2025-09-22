Esta noche sesiona el HCD con variado temario

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 14/2025

22/09/2025 – 19:00 HORAS

A) Consideración actas

B) Correspondencia Recibida

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°020/2025. Ref. a: “Nota presentada por vecinos de Ranchos”

D2) Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°093/2025. Ref. a: “2° Edición del Rally de Regularidad”.

D3) P/O Ref. a: “Convalidar Convenio firmado entre la Municipalidad de General Paz y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires por la construcción de 23 viviendas en Ranchos, General Paz”. (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)

D4) P/R Ref. a: “Solicitar al Departamento Ejecutivo, la colocación de señalización para el tránsito de vehículos de trasporte de personas en el cruce denominado “cuatro esquinas” en Ranchos”. (JUNTOS POR EL CAMBIO- JUNTOS)

D5) P/R Ref. a:” Solicitar al Departamento Ejecutivo gestione y administre los recursos necesarios para la implementación del sentido único de la calle Coronel Vivot entre la calle Villafañe Casal y Betbezé”. (JUNTOS POR GENERAL PAZ)

D6) P/R Ref. a: “Reconocer al Ciclista Sergio Fredes por su consagración como campeón en pelotón en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento llevados a Cabo entre el 9 y el 14 de septiembre en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

(UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)

D7) P/R Ref. a: “Solicitar al Departamento Ejecutivo realice la recolección de ramas, basura y residuos en las intersecciones de la calle Los Jazmines con las calles Los Patos y Los Pinos, de la localidad de Villanueva”. (LA LIBERTAD AVANZA)

D8) P/R Ref. a:” Expresar nuestro homenaje y profundo reconocimiento a los estudiantes secundarios víctima de la “Noche de los Lápices” al cumplirse 49 años de aquellos hechos trágicos de la dictadura cívico-militar”. (UNIÓN POR LA PATRIAUNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)

D9) P/R Ref. a: “Solicitar al Departamento Ejecutivo reorganice el recorrido de los vehículos municipales de gran porte en el distrito de General Paz, en las inmediaciones de establecimientos educativos en los horarios de ingreso y egreso de los estudiantes”.

(JUNTOS POR EL CAMBIO- JUNTOS)

D10) P/R Ref. a:” Expresar preocupación por la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el cual deroga los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley Nacional N° 27.637 – Régimen de Zona Fría-”. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)

D11) P/D Ref. a: “Solicitar al Departamento Ejecutivo informe las razones por las cuales no se implementó la Ordenanza 12/2019”. (JUNTOS POR GENERAL PAZ)