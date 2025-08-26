La E.P Nº 14 invita a participar de «Un pueblo que cuenta”

Desde la Biblioteca de la E.P. Nº 14 “José María Paz”, de Loma Verde, se ha puesto en marcha un concurso denominado: «UN PUEBLO QUE CUENTA», que consiste en escribir una narración (cuento, fábula, leyenda, etc., sobre hechos reales o ficticios, sobre el pueblo). Las Bases disponibles en todos los negocios del pueblo.

“Los invitamos a participar, contribuyendo a fortificar la lectura y escritura propia, y la de los niños, estimulando nuestro placer por expresarnos a través de la palabra; como así también integrándonos en acciones positivas que favorezcan el engrandecimiento personal y cultural de la sociedad lomaverdense”, invitan personal Directivo, docente y Bibliotecario de la E.P. Nº 14

BASES DEL CONCURSO: «UN PUEBLO QUE CUENTA”

Paso a contarles en que consiste:

En escribir un cuento, leyenda, fábula, etc, sobre Loma Verde, de hechos reales, o ficticios incorporándolos en lo que elegimos escribir.

La producción realizada será leída y elegida como ganador, por un jurado de diversos profesionales de la educación.

Los ganadores tendrán el placer de ver su producción reflejada en distintos medios de comunicación de Ranchos, redes sociales, como así también recibirá un premio merecido por su participación.

¿CÓMO HACERLO?

Luego de escribir la producción, lo debes colocar en un sobre marrón chico en el cual al frente debe tener escrito un SEUDONOMO (por ejemplo: La Cenicienta) (debe estar bien cerrado una vez tenga el escrito).

Dentro también colocarás un papel blanco con los datos verdaderos del escritor.

Para el papel dentro del sobre así (recuerda doblarlo y engramparlo o cerrarlo con cinta adhesiva agregándole el seudónimo el frente).

Ejemplo:

FECHA ÚLTIMA DE ENTREGA DEL ESCRITO: 17/09/25

Las urnas estarán ubicadas en los siguientes sitios, a saber:

CARNICERÍA» EL PANCHO»

FARMACIA

BLANQUERÍA NATIVIDAD

CARNICERÍA SILVIO

ALMACÉN PANY (barrio San José)

ESCUELA 14.

Se ha divido por zonas, tratando de abarcar negocios cercanos a los mismos, y de su influencia.