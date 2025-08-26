Defensa Comunal presentará a sus candidatos

El próximo 7 de septiembre se realizarán en la provincia de Buenos Aires las Elecciones Legislativas, y por tal motivo, las fuerzas políticas de general Paz vienen trabajando arduamente en la campaña.

En este caso, el partido vecinalista, Defensa Comunal, era el único que aún no había hecho una presentación oficial de sus candidatos a Concejales y Consejeros Escolares, sin embargo, vienen recorriendo los distintos barrios y localidades del distrito, con sus propuestas y boletas.

Este viernes, a las 20 horas se llevará a delante en el Complejo del Sol, ubicado en Av. Garay 2256 “un encuentro muy especial”, según reza la invitación de la Lista 109.

“Una oportunidad para escuchar de primera persona a los candidatos de Defensa Comunal de General Paz. Un espacio de cercanía, ideas y compromisos con nuestra comunidad”, completan.