Kicillof se reunió en Chascomús con representantes del sector productivo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en Chascomús una reunión productiva con representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario. Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario; a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Javier Gastón.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”. “No es casualidad, es culpa de un modelo impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”, agregó.

“La Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sostuvo el Gobernador y señaló: “Esa situación se está viendo reflejada en una temporada de verano que no solo es descanso y disfrute, sino también la principal fuente de ingresos de millones de familias bonaerenses”.

Por su parte, Magario remarcó: “Desde que asumió Javier Milei, todas las actividades económicas están deprimidas y se acabó el ciclo virtuoso de la producción, el trabajo, los salarios dignos y el consumo”. “Debemos recuperar las políticas que permiten que nuestro país crezca y que haya más derechos”, indicó.

Del encuentro participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Al respecto, Costa sostuvo: “Lo que genera el turismo en materia de ingreso y de trabajo lamentablemente se ve muy restringido por responsabilidad de un Gobierno nacional que, con su política económica, les quita poder adquisitivo a los potenciales veraneantes y no tiene líneas de apoyo para el sector”. “Por el contrario, en la Provincia el mandato es poner al turismo y a la actividad económica en el centro de la agenda durante todo el año”, añadió.

En tanto, Rodríguez subrayó: “Producto de la crisis económica que viven muchas familias, estamos viendo una caída generalizada de la demanda en todos los sectores, que llega incluso a alimentos como la carne vacuna, la leche o las frutas”. “En este contexto, acompañamos a los distintos actores productivos y continuamos con estos encuentros que permiten mejorar las políticas públicas destinadas a cada sector”, agregó.

“Esta temporada estamos teniendo una ocupación del 62%, lo que representa una caída respecto de lo que estábamos acostumbrados. Además, disminuyó un 40% el gasto que las y los turistas hacen en los comercios de Chascomús, afectando fuertemente los ingresos de las familias locales”, remarcó el intendente Gastón.

Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, recorrieron el parque acuático Puerto Aventura, donde niñas y niños de diferentes escuelas locales participan de actividades recreativas en el marco del programa Escuelas Abiertas en Verano.

Por último, Kicillof subrayó: “Vamos a seguir escuchando, acompañando y brindando respuestas a todos los sectores de la economía: no podemos sustituir ni reemplazar al Gobierno nacional, pero continuaremos acercando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para minimizar el impacto de las políticas antiindustriales y para proteger el trabajo”.

