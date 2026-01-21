El peronismo local rindió homenaje a Veramendi

En el día de ayer, y al cumplirse tres años de su desaparición física, el peronismo local rindió homenaje, a Juan Carlos “Vasco” Veramendi, quien fuera su mayor referente a lo largo de su historia.

En un acto llevado a cabo en su sede partidaria de Campomar y Belgrano, contó con un marco respetable de público, entre los que se encontraban familiares, funcionarios y simpatizantes peronistas.

Leandro Almazán y el Dr. Julio Torrada, fueron los elegidos en ésta oportunidad para hacer uso de la palabra en alusión al destacado líder, ambos lo recordaron emotivamente y con palabras muy sentidas.

El evento fue conducido de manera muy prolija por la presidenta del H.C.D., Dra. Ana Clara Álvarez, y en el mismo se descubrió una obra del artista local Patricio Ballejos, que retrataba la figuraba de Veramendi en el año 1995 con el palacio municipal de fondo, y que quedará de ahora en adelante, como patrimonio de la casa peronista.

Cerca de las 21 hs se dio el cierre del homenaje con la tradicional marcha peronista.