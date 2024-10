Kicillof: «La única pelea que me interesa es contra las políticas de Milei»

«No me interesa disputar ninguna interna, quiero colaborar en la construcción de una alternativa superadora: la única pelea en la que estoy interesado es contra las políticas de Javier Milei”, afirmó este jueves el gobernador Axel Kicillof al encabezar el acto por el Día de la Lealtad Peronista bajo el lema “Lealtad al Pueblo. La Patria no se vende”. Fue en el municipio de Berisso, kilómetro cero del peronismo, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Fabián Cagliardi, y más de 50 mil personas.

publicidad

En ese marco, Kicillof subrayó: “El pueblo está sufriendo y la patria está en peligro, por eso hay que estar con los brazos abiertos y atentos para escuchar a todos los que están siendo dañados: los universitarios, los trabajadores y trabajadoras y los pequeños y medianos empresarios”. “Seamos modestos y dediquemos toda nuestra atención a entender y representar al pueblo con generosidad: nunca me van a ver buscando divisiones, eso es lo que quiere la derecha», agregó.

“El peronismo sufrió una gran derrota y está en un momento de reflexión. No dramaticemos: como dijo Cristina en su último documento, acá no sobra nadie”, expresó el Gobernador y subrayó: “Mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo en los últimos días es sencilla: unidad”.

En ese sentido, el mandatario bonaerense remarcó: “Durante los 50 años que siguieron a la muerte de Perón, el movimiento tuvo páginas más felices y otras no tanto: pero en el siglo XXI fueron Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo la fuerza transformadora”. “Lo hicieron dándole protagonismo a las masas populares, llevando en alto nuestros principios y demostrando que si la libertad avanza es solo de la mano de la igualdad y de la justicia social: sino, solo avanza la libertad de los ricos y de los privilegiados”, explicó.

Por último, Kicillof sostuvo: “Los mejores días siempre fueron peronistas: los más felices fueron con Cristina y los mejores tienen que estar en el futuro”. “Que a Milei le quede claro: la dignidad no es un negocio, la solidaridad no es una transacción, la libertad solo es posible con justicia social, la vida no es un mercado y la patria no se vende”, concluyó.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial; intendentes e intendentas bonaerenses; diputados y diputadas nacionales; legisladores provinciales; referentes sindicales; representantes de movimientos sociales y estudiantiles; concejales y concejalas.