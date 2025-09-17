Interés docente: Difícil cobertura de MTM-MCM

Secretaría de Asuntos Docentes General Paz, a solicitud de Jefatura Distrital llama a difícil cobertura para módulos de MTM y MCS.

Los interesados deberán enviar en la fecha de inscripción, en horario de 8 a 16 hs la

solicitud en un único PDF al correo : sad041listados@abc.gob.ar

Por la presente se realiza la convocatoria por la modalidad de Difícil Cobertura, para la eventual cobertura de la materia/espacio curricular que se detalla a continuación, en Escuela de Educación Secundaria N° 2 “Genaro Pérsico2.

Cronograma:

● Convocatoria:18/9/2025 al 22/9/2025

● Inscripción y presentación de Currículum y Propuestas pedagógicas:23/9/2025 al 25/9/2025

● Remisión de las Inscripciones a la Comisión Evaluadora por parte de la SAD:26/09/2025 al 29/09/2025.

● Entrevista:(indicar fecha, hora y lugar de realización) a CONFIRMAR