General Belgrano fue sede de la instancia regional de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025

Este miércoles, en General Belgrano se llevó adelante la Instancia Regional de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025 (JEBO), en donde se congregaron más de 300 estudiantes y docentes de las diversas delegaciones de los Municipios que integran la Región 17: Chascomús, General Paz, Lezama, Monte, Pila, Rauch y los anfitriones.

La organización estuvo a cargo de la Jefatura Distrital de General Belgrano junto al CEF Nº 74, con el apoyo y colaboración de la Municipalidad, el Consejo Escolar y la Jefatura de Región 17.

Las competencias se desarrollaron en el Estadio “Lorenzo Poggio”, del Club Atlético y Social General Belgrano, y en el Polideportivo Municipal y sede del CEF Nº 74.

General Paz participó con una nutrida delegación con las tres principales localidades que la componen, representadas.

Excelente desempeño de nuestros niños, pero se debe destacar al equipo de mini hándbal escolar, que clasificó a la etapa provincial a realizarse en Mar del Plata. Ellos, son de la EP 14, de Loma Verde y sus profes son Mariano Fiaschi Guazz y Lía Hankel.

LA DELEGACIÓN QUE VIAJÓ SE COMPUSO ASÍ:

Mini Voley (Colegio sagrado corazón):

Justina Tallarico, Delfina Piñero, Juan Esteban Altamira, Lisandro Mauel Salinas, Santino Franco. Prof. Pablo Guevara, Carolina Santalucía.

Mini fútbol, EP Nº 11 Villanueva:

Josefina Borda, Francisco Eseiza, Dylan Molina, Benicio Juliani, Fausto Montes, Sahira Apesteguía Fernández, Jana Ramallo. Prof. Eugenia Moyano, María Soledad Salayeta

Mini handbal, EP Nº 14 Loma Verde:

Aaron Arriola, Romeo Guerra, renzo padrón García, Jazmín Arriola, Aylén Palomino, Paloma Vázquez, Santino Lencina. Prof. Mariano Fiaschi Guaz, Lía Hankel

Ringo sport, EP Nº 1:

Santino Acuña, Emilia García, Thiago Villar, Emilia Martínez, Benjamín Demario, Fiorella Micucci. Prof. Matías Palavecino, Analía Gómez.

Mini Atlestismo, EP Nº 1 y EEE Nº 501:

Brisa Salinas, Francisco Parodi, Telma Bonini, Thiago Armesto, Emma Lamarque, Tania Farisano, Alexis Candia. Prof. Romina Larroudé, María Laura Schuldt

Basquet 3×3 CEF 157:

Jonathan Rainundo pintos, Romeo Choren Gaetmanio, Martina Arisnabarreta. Prof. Sofía Villano, Ana Laura Villano, Guillermo Brown, Sonia Tarquino, Ariel Novelino, Victoria Aramburú

¿Qué son los JEBO?

Los JEBO 2025 están destinados a estudiantes que transitan el 6º año de Educación Primaria, el segundo ciclo de escuelas sede de Educación Especial Primaria (estudiantes con discapacidad intelectual) y niños/as matriculados/as en los Centros de Educación Física (CEF), Centros Educativos Complementarios (CEC) y en el Programa Patios Abiertos de la provincia de Buenos Aires que estén transitando el 6to año de Educación Primaria, tanto de gestión estatal como de gestión privada.

Los JEBO son pensados como un espacio de juego donde nuestros/as estudiantes, podrán disfrutar de prácticas diversas a partir de variados formatos de encuentro partiendo del valor que propone la competencia formativa.

Es un programa de la Dirección de Educación Física de la provincia, y consiste en minis deportes: mini atletismo, básquet 3×3 (categoría CEF)., ringo sport, mini handbal, mini futbol, mini vóley, mini softbol.

Agracemos a la Directora del CEF 157, Prof. Sonia Tarquino, por las fotos e información