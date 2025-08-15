Bomberos Voluntarios de General Paz celebra 55 años de vida

Este viernes 15 de agosto, el Cuartel de Bomberos de Ranchos estará de fiesta, al celebrar un nuevo aniversario de la creación del Cuartel.

publicidad

Como cada año, el encuentro por el 55º aniversario será íntimo, y en la oportunidad se hará entrega de las Estrellas por años de Servicio Activo (una por cada quinquenio), así como también los reconocimientos y homenajes pertinentes.

Mientras que, por otro lado, se invita a la comunidad a la misa de Acción de Gracias, en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, que se realizará el día sábado16, a las 19 horas, oficiada por el Padre Mario Peralta Luna.