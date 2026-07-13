El Verdinegro se juega el pase a las semifinales del Apertura

Este martes, el Club Atlético Ranchos se jugará el pase a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Chascomunense de Fútbol, en las Categorías Cuarta y Reserva. Los partidos se disputarán por la tarde en el Estadio “José Luis Brown”.

El primer encuentro será el de la Cuarta división, que enfrentará a Deportivo Castelli, a las 18:00 hs. Cabe recordar que el partido de ida fue a favor de Castelli por 2-1 (gol Verdinegro de Gregorio Maggi).

En el caso de la Tercera división, se enfrentará a Tiro Federal, a las 20:00 hs. En la Ida, el marcado quedó igualado en 1, con gol ranchero de Francisco Montero.

Por su parte, la séptima división deberá esperar un poquito más para poder definir su clasificación, debido a la reprogramación de su partido, que se jugará en General Belgrano, pero sin fecha definida al momento. Este encuentro está 1-0 a favor de los de Belgrano.

Prensa CAR