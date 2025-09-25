El Taller Protegido convoca a Asamblea Ordinaria

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
publicidad
“ TALLER PROTEGIDO GRAL PAZ”
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a lo que establece el Art. vigésimo noveno de nuestro estatuto social se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de Octubre de 2025 a las 19:30hs., en nuestra sede socia, ubicada en calle San Martín 2736 de nuestra ciudad para tratar el siguiente orden del día:
- Designación de dos asambleístas para refrendar el acta de la asamblea anterior.
- Lectura acta correspondiente a la asamblea anterior.
- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio 2023-2024, 2024-2025.
- Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
MARIA BELEN HIRIGOYEN CRISTIAN DINIRO
Secretaria Presidente
Noticia patrocinada por