Casi 30 medallas para la Academia Ursino, en el Abierto de Artes Marciales en Brandsen

La Academia Taekwondo Ursino Competición Escuela General Paz -Ranchos a estuvo compitiendo el pasado domingo, en la ciudad de Brandsen.
En el Club Social, se realizó el Campeonato Abierto de Artes Marciales, donde la Academia dirigida por el Maestro Mayor Alejandro Ursino (8vo dan), estuvo conformada por un equipo de 15 competidores, logrando cosechar siete medallas doradas; nueve de plata; diez de bronce y tres cuartos puestos. “Una excelente cosecha para la Academia”, destacó Ursino.
Los competidores fueron:
- Categoría cinturones negros, maestro Alejandro Ursino campeón en formas con armas y campeón en forma tradicional
- Aaron Ursino campeón en forma y campeón en combate
- Morena Belletieri campeona en combate y subcampeona en formas
Categoría cinturones de colores infantiles y cadetes:
- Tiziana Lomba segundo puesto en combate y cuarto en formas
- Tahiel Orphant tercero en combate y cuarto en forma
- Emily Girot tercer puesto en forma
- Roberto Fleyta primer puesto en forma y cuarto en combate
- Alejo Núñez segundo puesto en combate y tercero en formas
- Priscila Canales tercer puesto en forma y también en combate
- Lautaro Etcheandy segundo puesto en forma y también en combate
- Emma Lamarque segundo puesto en formas y tercera en combate
- Bianca: Etcheandy primera en forma y segunda en combate
- Ian Sosa segundo puesto en forma y tercero en combate
- Matías Quiroga tercer puesto en forma y también en combate.
“Desde ya, quiero agradecer a toda la gente que apoya a la Academia Usino. A los padres que tuvieron presentes, apoyando a todo el equipo durante toda la jornada. Muchas gracias a todos”, expresó el instructor.
“Como siempre, seguimos los lunes, viernes y sábados en el Centro de Jubilados con las clases de Taekwondo a partir de 5 años en adelante. Los interesados comunicarse al 2241 55 3561. Los esperamos a practicar lo mejor del Taekwon-Do”, invitó el Maestro Ursino.