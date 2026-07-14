Clasificados Etapa local Juegos BA 2026

-Solista vocal PCD
BAUTISTA GÓMEZ
-Solista vocal Adultos
MARCOS MORALES
-Solista vocal Sub 15
ARACELI LEDESMA
-Solista vocal Sub 18
MOMBELI CONSTANZA
-Música Rock juveniles
MARRESE SANTINO-LOMBA CATANZARO TIZIANA- GERBELLI BAUTISTA -CONRADO VILLASANTE POZUELO
-Teatro juvenil
CASAS MAYLIN – FRANCO JUAN PABLO – CASTILLO BRENDA AYLEN- PEREZ ALIHUÉ AILÉN – GRANITO ANTONELLA
-Cocina Adultos Plato Principal
ADRIANA PONCE DE LEÓN
-Cocina Adultos Postre
NOEMI BASUALDO
-Cocina Juveniles Sub 15 Postre
MAITENA DADDONA
-Danzas folclóricas Adultos
MARIA ANGÉLICA FERNÁNDEZ/ MIGUEL ANGEL VILLAR
-Danzas folclóricas Sub 18
MARÍA LUCÍA RONDINELLI/JUANA IRIGOITE
-Danzas folclóricas PCD
CRISTIAN PALAVECINO/ CINTIA MARICEL CABRERA
-Dibujo PCD
JAZMÍN BASUALDO
-Dibujo Sub 18
HERNANDEZ CONSTANZA
-Dibujo Sub 15
ARRAYAGO GERMÁN
-Dibujo Adultos
BASUALDO NOEMI
-Objeto Tridimensional Adultos
FERNÁNDEZ OLGA
-Pintura Adultos
BASUALDO NOEMI
-Fotografía Adultos
FRIGGIONE GRACIELA
-Fotografía Juveniles
PARODI NATASHA