Clasificados Etapa local Juegos BA 2026

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MULTIMEDIO DIGITAL
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-Solista vocal PCD

BAUTISTA GÓMEZ

-Solista vocal Adultos

MARCOS MORALES

-Solista vocal Sub 15

ARACELI LEDESMA

-Solista vocal Sub 18

MOMBELI CONSTANZA

-Música Rock juveniles

MARRESE SANTINO-LOMBA CATANZARO TIZIANA- GERBELLI BAUTISTA -CONRADO VILLASANTE POZUELO

-Teatro juvenil

CASAS MAYLIN – FRANCO JUAN PABLO – CASTILLO BRENDA AYLEN-  PEREZ ALIHUÉ AILÉN – GRANITO ANTONELLA

-Cocina Adultos Plato Principal

ADRIANA PONCE DE LEÓN

-Cocina Adultos Postre

NOEMI BASUALDO

-Cocina Juveniles Sub 15 Postre

MAITENA DADDONA

-Danzas folclóricas Adultos

MARIA ANGÉLICA FERNÁNDEZ/ MIGUEL ANGEL VILLAR

-Danzas folclóricas Sub 18

MARÍA LUCÍA RONDINELLI/JUANA IRIGOITE

-Danzas folclóricas PCD

CRISTIAN PALAVECINO/ CINTIA MARICEL CABRERA

-Dibujo PCD

JAZMÍN BASUALDO

-Dibujo Sub 18

HERNANDEZ CONSTANZA

-Dibujo Sub 15

ARRAYAGO GERMÁN

-Dibujo Adultos

BASUALDO NOEMI

-Objeto Tridimensional Adultos

FERNÁNDEZ OLGA

-Pintura Adultos

BASUALDO NOEMI

-Fotografía Adultos

FRIGGIONE GRACIELA

-Fotografía Juveniles

PARODI NATASHA

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