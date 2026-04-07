Calendario de eventos turísticos provincia de Buenos Aires

Del jueves 9 al jueves 16 de abril de 2026

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La gastronomía será protagonista de la agenda turística durante el fin de semana en los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Berisso celebrará la Fiesta de la Cerveza 2026; Mercedes, la 26º Fiesta Nacional de la Torta Frita; La Plata, el 7º Festival de la Gastronomía Italiana; San Vicente, la 12°Fiesta Regional de la Miel; y Tornquist, la 11° Fiesta Provincial de la Vendimia en el Pueblo Turístico Saldungaray.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

TRENQUE LAUQUEN

150º Aniversario de la Ciudad de Trenque Lauquen

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9 al domingo 12, en diferentes horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Jueves, a las 21:00, espectáculo de música, danza y canto en el Teatro Español. Viernes, a las 20:00 en la plaza San Martín, espectáculo abierto a todo público con la participación de artistas locales. Sábado, a las 19:00 en el Club Alegre, presentación de Q’ Lokura. Domingo, a las 10:00, Tedeum en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores; a las 11:00, colocación de ofrenda floral al Cacique Pincén en el Museo de la Comandancia; a las 14:00, acto oficial en la Plaza San Martín con la proclamación de la Fortinera Trenquelauquenche; a las 15:00, desfile Cívico y Tradicionalista desde el playón del Ferrocarril hasta la plaza San Martín por el boulevard Villegas; a las 19:00, espectáculo de cierre en la Plaza San Martín con la participación de más de 150 artistas en escena, entre músicos, bailarines y artistas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Trenque Lauquen.

Más información: www.instagram.com/trenquelauquen – www.facebook.com/municipio.trenquelauquen

BERISSO

Fiesta de la Cerveza 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, desde las 16:00, en el Parque Cívico de Berisso.

Descripción: Viernes, apertura con un line up que incluye a Wayra Iglesias, El Soldado, Tarea Fina, Tobbas, Osica Las Karras y Viejas Locas F&A. Sábado, presentación de La Curda, Doble A, Juliana Wilson, Cinco Monos y un Gabán, Misti-Ka, Sebastián Mendoza, Quiero Cumbia, y E La Kossa. Domingo, Coyotes, Esquirlas ASM, La Medianera, La Cumparsita, Santi Camacho y Versión Animal.

Además, productores locales de cerveza artesanal y artistas en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Cerveceros de Berisso con el acompañamiento de la comuna local.

Más información: https://www.instagram.com/cervecerosdeberisso/reels/ – https://www.facebook.com/cervecerosberisso

GENERAL GUIDO

16° Noches del Modelito

Fecha, hora y lugar: Del viernes 10 al domingo 12, por la noche, en el Campo El Modelito, Autovía 2 Km 253.

Descripción: Pialada de ternero, pruebas de riendas, puesteros de pilcheros y feria de artesanos. Baile popular y la presentación de Leo Etchemendy, Los Manantiales, La Nueva Era, Los Hidalgo y Angeles de Amor. Entrada arancelada. Organiza Campo El Modelito con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovdelmodelito/ – www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

14º Fiesta Nacional del Emprendado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10, a las 14:00; sábado 11 y domingo 12, a las 9:00, en La Esperanza Recreo de Campo, autovía 2 Km 393, estación Camet.

Descripción: Aparte campero y entrevero de tropillas, más de treinta grupos de danza y artistas folclóricos, desfiles de carruajes, amazonas, ferias de expositores y gastronomía regional. Presentación de la Guardia Nacional del Mar. Participan delegaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta y San Luis. Se puede ingresar con mesas, sillas y reposeras. Entrada gratuita. Organiza la familia Dicuzzi con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón. Programación: https://fiestanacionaldelemprendado.com/programa/

Más información: https://fiestanacionaldelemprendado.com/

MERCEDES

26º Fiesta Nacional de la Torta Frita

Fecha, hora y lugar:.

Descripción: Participarán más de veinte torteras. Se elaborará la torta frita gigante de cinco metros que luego se cortará y se repartirá en porciones entre el público presente. Música folclórica. Entrada general: 5.000 pesos. Comisión de Organizan Agrupaciones Gauchas de Mercedes con el acompañamiento de la Dirección de Turismo Municipal

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/ – www.facebook.com/dirturmercedes

LA PLATA

7º Festival de la Gastronomía Italiana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, desde las 12:00, en el Parque Alberti, avenidas 25 y 38.

Descripción: Pastas y pizzas artesanales, postres italianos, productos típicos, actividades culturales, música y propuestas para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina, y entes adheridos en el marco del desarrollo del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, con la colaboración de la Unión Europea, Región Puglia y la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/festivaldelagastronomia/ – www.facebook.com/FestivaldellaGastronomiaItaliana

ROQUE PÉREZ

2º Fiesta de la Carne de Cerdo en Roque Pérez

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el predio del ferrocarril.

Descripción: Segundo torneo de asadores de pechito con manta con inscripción arancelada. Lo recaudado será destinado a beneficio de la Escuela de Educación Especial N°501. Artesanos, emprendedores y feriantes. Números artísticos en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Roque Pérez.

Más información: www.instagram.com/turismorp_/ – www.facebook.com/turismo.roque.perez2

SAAVEDRA (Goyena)

1° Fiesta Provincial de la Coca Mallorquina y 4° Fiesta de la Coca Mallorquina en Goyena

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 a las 15:00 en Goyena.

Descripción: Exposiciones de autos antiguos, emprendedores manualistas y artesanos, y comedor gastronómico Tradición Sabores. A las 17:00, acto y desfile por los 142 años de Goyena. A las 19:00, degustación de coca mallorquina, ensaimada y opciones libres de gluten. Actuarán Peña El Cencerro, Luciana Martin y cierre con Tomá x Loco a las 23:00. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Saavedra.

Más información:

https://turismo.saavedra.gob.a

https://www.instagram.com/turismosaavedrapigue

https://www.instagram.com/p/DWgeronkRy3

https://www.facebook.com/MuniSaavedraPigue

SALADILLO

6º Fiesta de la Galleta de Piso

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12 a partir de las 13:00 en la plaza principal.

Descripción: Espectáculos musicales, food trucks y emprendedores. Los menúes elaborados por las instituciones locales tendrán a la galleta de piso como acompañante o recipiente de la comida. En esta edición habrá chorizo a la pomarola, bondiola desmechada, brusquetas y pollo al verdeo. Sábado, se presentarán Sembrando Patria, Agrupación Oscar Domínguez, Bicho e’Parra, Alturia, Agustina Velasco, Lisandro Domínguez, y Mario Fernández. Domingo, 14:30, master class de cocina y actuación de Luna Negra, La Cuarta Nota, Sincopa, Miriam De Luca & Mario, Simonetti, Guadi Midú, y Axel. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Saladillo.

Más información: www.instagram.com/fiestagalletadepiso/

www.facebook.com/munisaladillo

SAN VICENTE

12º Fiesta Regional de la Miel

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, de 11:00 a 21:00, en el Predio Ferial San Vicente Vieja Estación, av. Sarmiento N° 1000.

Descripción: Cata de miel, olimpíadas apícolas, charlas técnicas, venta de insumos, productos regionales, números artísticos, nuevo paseo del alfajor y amplia oferta gastronómica. Entrada gratuita. Organiza el Club Argentino de Servicio San Vicente, la Cooperativa Apícola San Vicente, la Municipalidad de San Vicente.

Más información: www.instagram.com/cassanvicente/ – www.facebook.com/cas.sanvicente

TORNQUIST (Tres Picos)

16° Festival de Folklore, Pialada y Jineteada

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 14:30; y domingo 12, desde las 8:00; en el predio del Sportman Club, Ruta 33, kilómetro 52.

Descripción: Sábado, pialada por equipos y rueda de gurupa. A las 20:00, noche de folclore, con la participación de Julio Zurita, Federico Giménez, Severo Ferreyra, Facundo Quiroga, Alberto Vargas y el humor de Cacuya Gaitán. Domingo, apertura de ruedo, prueba de mansedumbre con domadores invitados, rueda de clinas con caballo. Almuerzo criollo. Desde las 14:30, continúan las destrezas gauchas. Entrada arancelada. Ingreso gratuito para menores de 12 años. Organiza Sportman Club con el auspicio de la Municipalidad de Tornquist.

Más información: https://tornquist.gob.ar/agenda-cultural – www.instagram.com/clubsportman/ – www.facebook.com/club.sportman.2025/

TORNQUIST (Pueblo Turístico Saldungaray)

11° Fiesta Provincial de la Vendimia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el Predio del Ferrocarril de Saldungaray.

Descripción: Dos jornadas con exposición de productores y bodegas bonaerenses, degustación y venta de vinos, amplio paseo de artesanos y patio de comidas con propuestas regionales. Saldungaray pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tornquist.

Más información: www.instagram.com/tornquistmunicipio/ – www.facebook.com/TornquistMunicipio – www.facebook.com/desarrolloproductivotornquist – www.instagram.com/desarrolloproductivotornquist/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

CAMPANA

3º Vivamos Sabores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, desde las 12:00, en la costanera de Campana.

Descripción: Más de veinticinco emprendimientos locales, comidas saladas, dulces y bebidas; música en vivo y charlas sobre pastelería, vinos y coctelería. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Campana.

Más información: www.instagram.com/campanagov/reels/ – www.instagram.com/visitacampana/ –www.facebook.com/municipalidaddecampana

LUJÁN (Pueblo Turístico Carlos Keen)

3° Fiesta de Comidas al Disco en Carlos Keen

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, desde las 11:00, en el predio de la Estación FF. CC., Emilio Mitre y Carlos Pellegrini.

Descripción: Más de veinte cocineros elaborarán distintos platos al disco: pollo, empanadas fritas y guiso de lentejas. Feria de artesanías y, a partir de las 14:00, espectáculos musicales. Entrada gratuita. Carlos Keen pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Luján

Más información: https://www.instagram.com/p/DWNDVTdEahD/?igsh=ZWVjdGp5cXBzaTFs

NUEVE DE JULIO

Feria de Sabores Sazón 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, de 13:00 a 00:00; domingo 12, de 12:00 a 22:00, en avenida Mitre y Libertad.

Descripción: Feria gastronómica con una amplia variedad de platos y productos elaborados por emprendedores locales, actividades culturales y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Nueve de Julio.

Más información: www.instagram.com/cultura_9dejulio/ – www.facebook.com/profile.php?id=100009228442727

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN

6° Festival de Tango

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 10 al domingo 12 a partir de las 20:00 en diferentes espacios de la ciudad.

Descripción: Viernes, Peña de Tango & Recalada en el Club Argentino, Colón 1075. Sábado, Milonga en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, Paseo Calelian 1131. Domingo, concierto de cierre en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, Rivadavia 1096. Entrada gratuita. Se retiran de forma anticipada de martes a sábado de 10:00 a 20:00. Organiza Astiya Producciones con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/p/DWHPAeUDTXo/ – www.facebook.com/FestivaldeTangodeLujan

GENERAL ALVARADO (Miramar)

2º Marcha de los Bombos en el Mar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 20:00, en el Polideportivo y domingo 12, desde las 11:00, en el Muelle de Pescadores.

Descripción: Primera jornada, vigilia y noche de peña, con artistas invitados y agrupaciones folklóricas. El segundo día, marcha y shows en el Polideportivo. Acompañan Indio y Tere Froilán, impulsores de la Marcha. Entrada: bono contribución de $3.000 para el día sábado y el domingo, gratuita. Organizada por la Comunidad Legüera de la ciudad con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: www.instagram.com/comunidadlegueragralalvarado/ – www.instagram.com/mungralalvarado/

LOBERÍA

Festival de Villa Ercilia

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 a las 15:00 en la plaza principal.

Descripción: Espectáculos musicales y gastronomía, en el marco de la presentación del proyecto para seleccionar el nombre de la plaza. Actividad gratuita. Organiza la Junta Vecinal y la Escuela Primaria de Adultos con el acompañamiento de la Municipalidad de Lobería.

Más información:

https://www.instagram.com/turismoloberia

https://www.facebook.com/search/top?q=turismo%20lober%C3%ADa

CORONEL SUÁREZ

5° Peatonal Criolla

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12 a las 08:00 en el Paseo del Riel.

Descripción: El campeonato del asado arranca a las 09:00; final del certamen y degustación del jurado a las 13:00; vuelta entera, a las 14:00; premiación, a las 14:50. En tanto a partir de las 15:30 se realizarán espectáculos musicales y danzas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/p/DVulrFqjUhX/ – www.instagram.com/suarezturismo – www.facebook.com/suarezturismo

EVENTOS DEPORTIVOS

BRAGADO

89° Doble Bragado

Fecha, hora y lugar: Jueves 9 y viernes 10 a las 15:30; y domingo 12 a las 13:30 desde Bragado.

Descripción: Tradicional competencia ciclística conocida como la clásica del oeste. Jueves, salida desde Bragado hasta Veinticinco de Mayo; viernes, hasta Veinticinco de Mayo y Chivilcoy; y domingo, circuito callejero. Inscripción arancelada.Del 10 al 12 se llevará adelante la 3° Doble Bragado Femenina. Organiza el Club Ciclista Nación con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.

Más información:

www.instagram.com/direcciondeturismobragado – www.facebook.com/direcciondeturismobragado

https://www.instagram.com/la_doble_bragado_arg

EXALTACIÓN DE LA CRUZ (Los Cardales)

2º Cardales Corre

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 19:00, desde Plaza Mitre.

Descripción: Jornada deportiva y solidaria a beneficio del Hospital Modular de Los Cardales, en las distancias de 3 y 6 kilómetros, sobre un circuito 100% de asfalto. Premiación por categoría en 6 kilómetros. Actividad arancelada. Inscripción: www.finishtime.com.ar/#/informacion-evento/298 Organiza la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

Más información: www.instagram.com/muniexaltaciondelacruz/ – www.facebook.com/Muniexaltaciondelacruz

GUAMINÍ

14º Rural Bike Vuelta a la Cascada

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 8:00, en el Balneario Lago del Monte.

Descripción: Desafío en las distancias competitiva de 60 kilómetros y promocional de 30. Entrega de kits a las 8 horas, largada a las 10 de la mañana. Premios en efectivo. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar Organiza el Club de Ciclista local con el auspicio de la Municipalidad de Guaminí. Evento previsto para el 22/03 que debió ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/turismo.guamini/ – www.facebook.com/turismo.guamini – www.instagram.com/clubciclistaguamini/

CHACABUCO

Caminata Azul

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12 a las 17:00 desde el Palacio Municipal.

Descripción: Recorrido de cuatro kilómetros alrededor del casco urbano para concientizar y visibilizar el Trastorno del Espectro Autista. Asistir con remera o detalle azul. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Chacabuco.

Más información:

www.facebook.com/profile.php?id=100069047715398 – https://chacabuco.gob.ar/

VISITAS GUIADAS

LOBOS (Barrientos)

Descubrí Barrientos

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 8:00, en la bajada de Ruta 41.

Descripción: Inicio de la jornada con cicloturismo rural, a las 9:00, desayuno en campero; a las 11:00, visita a la reserva natural Rancho Colorado y Almacén Lo de Purrete; a las 13:00, almuerzo criollo en el CEPT 16; a las 13:30 actuación de Adrián Maggi, Gustavo Madeja, ballet Municipal. Feria de emprendedores locales. Actividad gratuita. Organiza el Centro Educativo para la Producción Total y la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/cept16/ – www.instagram.com/municipiolobos/ – www.facebook.com/municipiolobos

CHIVILCOY

4º Sabores Gourmet Chivilcoy

Fecha, hora y lugar: Sábado 11a las 12:00 y domingo 12 a las 11:30 en el Espacio Vallerga

Descripción: Puestos gastronómicos, degustaciones, marcas regionales, espectáculos musicales, espacios para las infancias y en clases en vivo con Osvaldo Gross, Dolli Irigoyen,

Karina Gao, Ale Temporini, Paula Bertone, Ezequiel D´Amelio,Fede Defina, Iván Alsina,Vicky Eliseire y Gladys Olazar. Entrada arancelada. Organiza Fiestas en Casa con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy.

Más información: www.instagram.com/saboresgourmetchivilcoy/

FERIAS Y EXPOSICIONES

CHIVILCOY

27º Expo Chivilcoy

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 9:00, en el predio rural, en Ruta 5 kilómetro 158.5.

Descripción: Charlas técnicas, cocina en vivo con derivados de la miel, puestos de emprendedores apícolas y venta de insumos. Actividad arancelada. Organiza la Asociación Rural de Chivilcoy.

Más información: www.instagram.com/asocruralchivilcoy/ – www.facebook.com/rural.chivilcoy

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

Más información en buenosaires.tur.ar donde presentamos ReCreo, el bot para organizar los viajes por la PBA.