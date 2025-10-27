Aprehenden a un hombre por amenazas y resistencia a la autoridad

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

publicidad

Por intermedio del presente informo que el día de ayer en horas de la tarde, personal policial del Destacamento Loma Verde procedió a la APREHENSIÓN por el delito de AMENAZAS Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD de un masculino mayor de edad, oriundo de dicha localidad, quien instantes antes había agredido y amenazado a su grupo familiar.

Al arribo del personal policial, el sujeto intentó sustraer el arma provista al personal, no logrando su cometido, para ser finalmente reducido y trasladado.

El Magistrado interviniente avaló la APREHENSIÓN, quedando a disposición de la justicia, Como así también se dictaron medidas de protección para su grupo familiar.

Fdo. Subcomisario Prieto Ismael, Jefe Destacamento Loma Verde, dependiente de J.P.S.C. General Paz

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ