YPF aumenta los descuentos en combustibles: Impulsa usar la app y el autodespacho

Quienes paguen con la aplicación obtendrán un descuento del 6%. Para las estaciones con autodespacho, la bonificación será del 9%.

publicidad

YPF dio un nuevo paso en su estrategia comercial para sostener la rentabilidad del negocio de los combustibles y, al mismo tiempo, acercar beneficios a sus clientes. Desde ahora, quienes paguen con la app de la petrolera obtendrán un descuento del 6%, el doble de lo que regía hasta ahora que era de 3%. En tanto, para las estaciones con autodespacho, la bonificación será del 9%.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, anunció esos beneficios para los usuarios en la compra de naftas y gasoil en todo el territorio argentino cargando de noche y con la App, que aplican desde este miércoles.

“En lo que respecta a la carga nocturna, tomamos la decisión de bajar un 3% en todas las estaciones del país, pero ahora te voy a anunciar más”, dijo Marín en diálogo con el streaming Neura. Y explicó: “Ese 3% se aplicó porque de noche perdemos plata. Entonces planteamos: vos me ayudás y yo te ayudo. Con esa baja del 3%, en menos de un mes, logramos reducir las pérdidas en un 40%”.

Y siguió: “Entonces ahora te voy a anunciar que a partir de ahora con la aplicación la rebaja va a ser del 6% en todo el país” para bajar la pérdida a 0. Es para la carga que la gente (no las empresas) realicen hasta las 6. “Serán 150 litros por aplicación por mes”, aclaró. Para los que vayan al autodespacho, que son 6, habrá un 3% adicional, es decir, 9%, señaló Marín.

Hasta ahora, las estaciones de autodespacho son siete: Opessa Alcorta; Dorrego; Pringles; R. Ovidio Lagos (Santa Fe); Chacras (Mendoza); CABA Constituyentes; ACA San Juan.

Con más de 1.600 Estaciones de Servicio en todo el territorio, YPF concentra alrededor del 55 por ciento del mercado minorista de combustibles. En los últimos meses, la compañía intensificó el uso de su aplicación como canal para otorgar descuentos y beneficios, con el doble objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes y digitalizar la experiencia de carga.

(DIB)