 Un aprehendido por robo a ex fábrica de lácteos

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Se informa, a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha (14/09/2025) se recepcionó una denuncia por el delito de Robo, dónde se constata que autor/es ignorados ingresan en Depósito de ex fábrica de Lácteos y sustraen numerosos elementos propiedad de la familia dueña del lugar.

A raíz de dicha denuncia, se inicia una investigación y en el día de ayer (25/09/2025) se logra obtener dos órdenes de allanamiento, las cuales fueron cumplimentadas por personal policial de esta Dependencia, lográndose recuperar varios elementos reconocidos como parte de lo sustraído previamente, y se logra la aprehensión de dos personas mayores de edad, una de ellas, masculino de (19) años de edad, resultaría ser uno de los autores materiales del hecho.

Tomó intervención la UFID de Brandsen.

Comisario Inspector Lucas Adrián Andersen

Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.