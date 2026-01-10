TORNEO AMISTAD: La EMFI se consagró campeona de la Copa de Plata

Villanueva se quedó con la “Copa Amistad” y el campeón de la “Copa de Oro” fue Club Belgrano

Este viernes concluyó el Torneo de Fútbol Infantil, denominado “Amistad”, destinado a la Categoría 2015, en donde participaron dos equipos de General Paz: Las Escuelas Municipales de Fútbol Infantil de Ranchos y Villanueva.

El Club Belgrano se consagró campeón del Torneo Amistad en la final disputada en cancha de El Salado, en General Belgrano.

En la Final de la Copa de Oro, el elenco belgranense superó a Los Picapiedras de Chascomús por penales, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario.

Tiro Federal de Chascomús, se quedó con el Tercer puesto del podio, al derrotar a Deportivo Castelli por 3 a 0.

En Copa de Plata, EMFI Ranchos fue campeón al vencer por 2 a 1 a Independiente FC ; y el tercer lugar fue para San Diego que derrotó a Escuela La Brujita por 3 a 0.

En cuanto a la Copa de Bronce quedó en poder de Deportivo Chascomús que le ganó por 1 a 0 A LEFUI de Lezama, y completó el podio El Salado que venció en los penales a Luis Rivero tras igualar 2 a 2.

En la Copa Amistad, el campeón fue Villanueva que superó a Los Picapiedras B por 2 a 0, y el tercer puesto fue para Estrella de Jeppener, al vencer a Escuela Fede Fontana por 3 a 1.

En horas de la tarde se disputaron las Semifinales que tuvo los siguientes resultados:

SEMIFINAL COPA DE ORO

Tiro Federal 0-1 Los Picas

Belgrano 3-0 Deportivo Castelli

SEMIFINAL COPA DE PLATA

Emfi Ranchos 2-1 Escuela La Brujita

IFC 1-0 San Diego

SEMIFINAL COPA DE BRONCE

Deportivo Ch 2-0 Luis Rivero

El Salado 0-0 Lefui (Ganó Lefui por penales)

COPA AMISTAD

Escuela Fontana 1-3 Villanueva

Estrella J 0-1 Los Picapiedras B

FUENTE: Plus Deportivo VIDEO: (IG) EMFI VILLANUEVA FOTO: Ricardo Novelino