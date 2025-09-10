Se celebró el “Día del Maestro”

Homenaje a los jubilados y visita del Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni

En la mañana de este miércoles, casi una veintena de docentes que se acogieron en el último año al beneficio jubilatorio, fueron homenajeados por sus colegas en el acto centralizado.

Para sorpresa de muchos, el acto sufrió algunas modificaciones, ya que contó con la visita del Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, quien llegó acompañado del Intendente Juan Manuel Álvarez.

Como cada año, el 10 de septiembre, día previo al “Día del Maestro”, se realiza un acto que rinde honor a los maestros, maestras, profesoras y profesores que han culminado su etapa laboral en los últimos doce meses. También se suman a los auxiliares que se jubilaron en el mismo período.

Con una Plaza de Mayo totalmente colmada de banderas de ceremonia, se llevó adelante esta ceremonia planificada por una Comisión Organizadora creada para tal efecto, de manera conjunta con la Jefatura Distrital.

Los homenajeados fueron (docentes y Auxiliares):

1. Bona, Liria – ES 2 y ES 3

2. Borda, Clarisa – JD, EA 1, ES 2 y Cens

3. Borda, Cristina – EP 4

4. Cattorini, María Elena ES 2 y SAD

5. Correa, Marisa – Jefatura Distrital

6. Damico, Andrea – Sagrado (Primaria)

7. Díaz, Mercedes – ES 2

8. Eseiza, Marita – Consejo Escolar

9. Fessina, Silvana – JIRIMM 8

10. Gerhardt, Paola – ES 3 y ES 5

11. Giménez, Adrián – EE 501, ES 2 y Cens

12. González, Graciela – EP 4

13. Goycochea, Teresa – CFL

14. Guardone, Guillermo – ES 4 y ES 2

15. Luis, Norma – EP 11

16. Méndez, Rosana– J 901

17. Migone, Raquel – EE 501

18. Palavecino, Norma – Consejo Escolar

19. Portu, María de los Ángeles – ES 4

20. Sabatié, Silvia – EP 5

21. Santalucía, Lorena – EP 16

22. Siancalepore, Lorena– ES 5

23. Soto, Vanesa– ES 2 y Sagrado (Secundaria)

24. Valía, Alfredo– ES 3

Para dar inicio al acto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, que fue acompañado por la interpretación de la Orquesta Escuela de General Paz, quienes más tarde deleitaron con “Suite Argentina” y “Nunca es suficiente”; y a pedido del público, sumaron su obra estelar, “Piratas del caribe”, que se llevó todos los aplausos.

Las palabras elusivas a la fecha estuvieron a cargo de la docente Nadia Giansetto, quien reflexionó sobre el rol docente a lo largo de los años, y la influencia de decisiones políticas en el proceso de la enseñanza.

Más tarde llegó el turno del Intendente Álvarez de dirigirse a los presentes, y finalmente el Director de Educación, Sileoni, quien, además, recibió un presente de parte de alumnos de la Escuela Agraria

Alberto Sileoni, dirigió unas palabras a las y los docentes recientemente titularizados, siendo ellos: Abraham, Yesica Mariana; Arturo, Aldana; Bajer, Marianela; Bonavita, Marcela; Brenna, María Belén; Cabrera, Rocío; Capelletti, Giuliana; Cavalleri, Elizabeth; Constantino, Daiana; Crowley, María Eugenia; Garzón, Marina; Gómez, Diana; Gutiérrez, Noelia; Ivroud, Águeda Elizabeth; Kania, Miguel; Larroudé, Romina; Lebrero, María Eliana; Morales, Carina; Palavecino, Iván; Quetti, María Eugenia; Quintana, Soledad; Quinteros, Liliana; Robledo, Mauricio; Roselli, Estefanía; Ruiz, Florencia; Santi, Patricia; Simoncini, Damián; Urcola, Natalia y Zabatel, Rocío.

El momento de despedir a los jubilados llegó a través de las palabras de la Directora de la Secundaria Nº 3, Vanina Correa, quien también sumó y destacó el rol de los auxiliares en su discurso. Algo, que continuó Norma Zaffignani, quien fue la responsable de despedir a las recientemente jubiladas.

En la ocasión se dio la bienvenida a las egresadas del Profesorado de Educación Primaria, y las y los egresadas y egresados del Profesorado de Historia, que se han recibido entre diciembre del 2024 y el 2025 en el ISFD y T N° 212 “Magdalena Corita Pesqueira”. Ellos son:

Profesorado de Educación Primaria: Cárdenas, Rossana; Castronuovo, Nicole; Fernández, Antonela; Fernández, Lara; Larrea, Maira; Mera, Victoria; Villar, Belén.

Profesorado de Educación Secundaria en Historia: Cipolla, Romina; Dell, Lucia; Inchausti, Carolina; Paz, Maia; Rivera Ferre, Alejo; Villar, Andrea

Finalmente, miembros de la Comisión organizadora, Consejo Escolar, gremios, y compañeros hicieron entrega de presentes a los homenajeados. Y dando cierre al acto con el Himno a Sarmiento.

Galería de imágenes: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1429292408715610&type=3